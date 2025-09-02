Clima, in Francia “canicule mais pas trop”: l’estate 2025 resta lontanissima dal record di caldo di 22 anni fa | DATI

MeteoWeb

Fa sempre più caldo, è vero. Ma non così tanto come sostengono i catastrofisti. E no, l’estate 2025 non è stata “la più calda di sempre“, neanche in Francia nonostante le due grandi ondate di caldo di giugno e agosto, quelle che hanno colpito il Centro/Nord Italia in modo marginale rispetto al Paese Transalpino. Météo-France è stata molto più rapida del CNR e ha già fornito i dati con il riepilogo climatico del trimeste estivo, certificando una temperatura media in Francia di +22,2°C. Un dato senza ombra di dubbio elevato, ma inferiore di quasi un grado centigrado – precisamente 0,9°C – rispetto al record del terribile 2003. Quello sì, un anno infernale.

Sono passati ben 22 anni, e quelle temperature medie trimestrali non si sono mai più ripetute. Alla faccia di chi ritiene il riscaldamento globale “irreversibile ed esponenziale“. Tutte balle. Ovviamente fa sempre più caldo: anche il dato dell’estate appena conclusa lo conferma, per quanto non sia un dato climatico globale ma stiamo parlando solo della Francia. E’ però stata la terza estate più calda da quando esistono i rilevamenti (dal 1900, quindi da 125 anni e non certo da sempre nella storia!), e basta vedere la classifica delle dieci più calde per notare subito come risalgono tutte agli ultimi 25 anni.

Il riscaldamento globale, quindi, procede. Ma in modo lento e graduale. E l’estate 2025 non è stata da record, neanche in Francia, dove ha fatto molto caldo, molto più che in Italia. Nel nostro Paese, infatti, avremo una classificazione differente, certamente fuori dal podio. Attendendo i dati del CNR…

Per quanto riguarda la Francia, Météo-France ha spiegato anche che in Francia la soglia dei +35°C è stata raggiunta almeno una volta su oltre l’80% del territorio nazionale durante l’estate, e la soglia dei +40°C su oltre il 20% della superficie, un dato notevole. Anche in questo caso, però, è al terzo posto nella storia dietro le estati 2019 e 2003, a pari merito con l’estate 2022.