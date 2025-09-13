Clima: in Valle d’Aosta agosto “secco e rovente”

In Valle d’Aosta il mese di agosto “è stato molto caldo: valori in linea con gli ultimi dieci anni, ma comunque circa +1,5 gradi sopra la media climatica 1991-2020, sia in fondovalle che in quota“: è quanto ha riportato il Centro funzionale della Regione. Alla stazione dell’aeroporto di Saint-Christophe “il 10 agosto si è registrata la temperatura massima di 38,3 gradi, con 9 giornate consecutive oltre i 35 gradi a partire dal 9 agosto. Sul Mont-de-la-Saxe (2.110 metri), a Courmayeur, l’11 agosto la colonnina di mercurio ha toccato i 26,2 gradi“. Inoltre le precipitazioni sono state “inferiori alla media: sulla regione sono caduti in media 62 millimetri di pioggia, a fronte degli 84 attesi, con fenomeni più concentrati nel settore sud-orientale, al confine con il Piemonte“.

Le portate della Dora Baltea “sono risultate inferiori alla media del periodo, conseguenza diretta delle scarse precipitazioni registrate“. Un agosto “secco e rovente, che conferma la tendenza degli ultimi anni verso mesi estivi caratterizzati da ondate di calore prolungate e precipitazioni spesso inferiori alla norma”.