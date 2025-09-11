Clima, l’entroterra dell’Antartide orientale si riscalda più velocemente delle zone costiere: svelata la causa

Gli scienziati hanno confermato che l’entroterra dell’Antartide orientale si sta riscaldando più velocemente delle sue zone costiere e ne hanno identificato la causa. Uno studio trentennale, pubblicato sulla rivista Nature Communications e guidato da Naoyuki Kurita, dell’Università di Nagoya, ha ricondotto questo riscaldamento all’aumento del flusso d’aria calda innescato dalle variazioni di temperatura nell’Oceano Indiano meridionale.

Precedentemente considerata un “punto cieco” per l’osservazione, l’Antartide orientale contiene la maggior parte del ghiaccio glaciale mondiale. Questo meccanismo di riscaldamento recentemente identificato indica che le previsioni attuali potrebbero sottostimare il tasso di futura perdita di ghiaccio antartico.

L’Antartide, il continente più freddo, arido e ventoso del mondo, contiene circa il 70% dell’acqua dolce terrestre congelata nelle sue enormi calotte glaciali. Il cambiamento climatico nella regione è stato studiato utilizzando i dati provenienti da stazioni con equipaggio situate principalmente nelle zone costiere. Tuttavia, l’entroterra antartico conta solo quattro stazioni con equipaggio, e i dati climatici a lungo termine disponibili sono solo per due: la stazione Amundsen-Scott (Polo Sud) e la stazione Vostok (entroterra antartico orientale). Pertanto, lo stato effettivo del cambiamento climatico nel vasto entroterra è rimasto in gran parte non documentato.

Lo studio

Ora, il gruppo di ricerca ha raccolto dati di osservazione da tre stazioni meteorologiche non presidiate nell’Antartide orientale, dove le osservazioni sono proseguite dagli anni ’90: Dome Fuji Station, Relay Station e Mizuho Station. Hanno creato un set di dati sulla temperatura media mensile che copre un periodo di 30 anni, dal 1993 al 2022.

Le variazioni medie annue della temperatura hanno mostrato che tutte e tre le località hanno registrato aumenti di temperatura a un tasso di 0,45-0,72°C per decennio, più rapido della media globale.

I ricercatori hanno analizzato i dati meteorologici e oceanici e hanno ricondotto questo aumento di temperatura ai cambiamenti nell’Oceano Indiano meridionale, che alterano i modelli di circolazione atmosferica e trasportano aria calda verso l’interno dell’Antartide.

Proiezioni forse sottostimate

Gli attuali modelli climatici non catturano questo processo di riscaldamento, quindi le proiezioni future della temperatura per l’Antartide potrebbero essere sottostimate. “Mentre le regioni interne mostrano un rapido riscaldamento, le stazioni costiere non hanno ancora sperimentato tendenze di riscaldamento statisticamente significative”, ha affermato Naoyuki Kurita dell’Istituto per la Ricerca Ambientale Spazio-Terra dell’Universita’ di Nagoya. “Tuttavia, l’intensificato flusso d’aria calda nell’arco di 30 anni suggerisce che un riscaldamento e uno scioglimento superficiale rilevabili potrebbero raggiungere presto aree costiere come la stazione di Syowa”.

I fronti oceanici, ovvero le aree in cui si incontrano acque oceaniche calde e fredde, creano netti confini di temperatura nell’Oceano Indiano meridionale. Poiché il riscaldamento globale riscalda le acque oceaniche in modo non uniforme, intensifica queste differenze di temperatura: fronti oceanici più forti portano a una maggiore attività temporalesca e a cambiamenti atmosferici che creano un modello “dipolare”, con sistemi di bassa pressione alle medie latitudini e alta pressione sull’Antartide. Il sistema di alta pressione sull’Antartide attira l’aria calda verso sud e la trasporta in profondità nel continente.

Ora, per la prima volta, gli scienziati dispongono di dati meteorologici completi che dimostrano che l’interno dell’Antartide orientale si sta riscaldando più velocemente delle sue coste e hanno identificato la causa principale di questo cambiamento. Lo studio fornisce importanti spunti sulla rapidità con cui la più grande riserva di ghiaccio del mondo risponderà al riscaldamento globale.