Clima, lo studio: svelata la minaccia più grande per i pascoli

Il sovrapascolo è da tempo considerato un fattore chiave nel degrado dei pascoli, ed è la ragione delle restrizioni sulle dimensioni delle mandrie o delle tasse sul bestiame che in alcuni luoghi possono limitare la capacità dei pastori di guadagnarsi da vivere. Ma un nuovo studio pubblicato su Science della Cornell University indica un’altra variabile: il cambiamento climatico. Utilizzando quattro decenni di dati dettagliati provenienti dalla Mongolia, dove il 70% del territorio è costituito da pascoli, i ricercatori del Cornell SC Johnson College of Business hanno scoperto che, mentre mandrie più numerose possono ridurre leggermente la produttività dei pascoli di anno in anno, il meteo e il clima hanno un effetto molto maggiore.

I risultati

I risultati hanno implicazioni globali: oltre la metà della superficie terrestre è costituita da pascoli, che nutrono il 50% del bestiame mondiale e sostengono il sostentamento di oltre 2 miliardi di persone. “Quando analizziamo attentamente l’equivalente della scala di contea sull’intero Paese, nell’arco di 41 anni, scopriamo che i cambiamenti a lungo termine nelle condizioni dei pascoli sono interamente attribuibili ai cambiamenti climatici”, ha affermato Chris Barrett, professore di economia applicata e gestione e autore principale dell’articolo. Il team di Barrett ha scoperto che i pascoli della Mongolia sono maggiormente influenzati dai comportamenti collettivi che emettono gas serra in tutto il mondo piuttosto che dai pastori locali. Esortano i responsabili politici a concentrarsi maggiormente sulla mitigazione globale, nonché sul risarcimento internazionale per i danni climatici, e meno sulla tassazione dei pastori in una nazione che contribuisce poco alle emissioni globali di gas serra.

Il governo della Mongolia effettua un censimento annuale di fine anno di tutto il bestiame del Paese, quindi a giugno effettua indagini e campionamenti sulla vegetazione dei pascoli per determinarne le condizioni. Sulla base di questa ricca raccolta di dati, nel 2021 il governo ha reintrodotto un’imposta nazionale sul bestiame, volta a indurre una riduzione dei tassi di capienza per far fronte agli impatti negativi percepiti sui pascoli. Il team di Barrett ha utilizzato questi dati insieme a un metodo di analisi statistica in due fasi, utilizzando i dati del censimento delle mandrie a livello di ‘soum’ (un soum è simile a una contea) insieme agli eventi ‘dzud‘ (tempeste invernali estreme che causano un’enorme mortalita’ del bestiame) sui pascoli invernali, per prevedere la variazione nelle dimensioni delle mandrie a giugno.

La seconda fase dello studio

Nella seconda fase dello studio, i ricercatori hanno utilizzato le dimensioni previste della mandria per giugno per generare stime causali degli effetti delle dimensioni della mandria e del clima sulla produttività dei pascoli estivi. Per distinguere tra clima e variazioni meteorologiche a breve termine, il team ha costruito medie pluriennali di ciascuna variabile e le ha confrontate su periodi di 10 e 20 anni. Analizzando i dati, il gruppo ha scoperto che le dimensioni più grandi delle mandrie hanno un modesto effetto negativo sulla produttività dei pascoli nel breve termine, ma nessun effetto significativo nel lungo periodo. Il clima, e persino le variazioni meteorologiche annuali, hanno avuto un impatto molto maggiore. “Sono rimasto sorpreso dall’entità dell’effetto climatico rispetto agli effetti delle dimensioni delle mandrie, anche nel breve periodo”, ha ammesso: “anche solo i cambiamenti climatici annuali hanno avuto un effetto circa 20 volte superiore alle dimensioni delle mandrie”.