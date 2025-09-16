Clima, l’UE rischia di non rispettare la scadenza ONU per i nuovi obiettivi

L’Unione Europea non prevede di raggiungere un accordo sul nuovo obiettivo climatico imposto dalle Nazioni Unite in tempo per una scadenza fondamentale questo mese, e ha invece elaborato un piano per presentare un obiettivo temporaneo, che potrebbe cambiare in seguito, come mostrato da un documento negoziale dell’UE visionato da Reuters. I Paesi dell’UE stanno faticando a raggiungere un accordo sul nuovo obiettivo climatico per il 2040, il che ha fatto deragliare i piani dell’Unione di presentare alle Nazioni Unite un obiettivo per il 2035 entro la scadenza di questo mese, che tutti i Paesi devono rispettare.

L’UE aveva pianificato di derivare il suo obiettivo climatico per il 2035 dall’obiettivo per il 2040. La bozza del documento dell’UE, visionata da Reuters, mostra che l’Unione sta ora valutando la possibilità di presentare una “dichiarazione d’intenti” all’ONU su quale sarà il suo obiettivo per il 2035, indicando che si tratterà di una riduzione delle emissioni compresa tra il 66,3% e il 72,5% entro il 2035, rispetto ai livelli del 1990.

L’UE deciderà il suo obiettivo definitivo per il 2035 in seguito, dopo aver raggiunto un accordo sul suo obiettivo climatico per il 2040, si legge nel documento. Gli ambasciatori dei Paesi dell’UE discuteranno oggi la bozza, che potrebbe ancora cambiare durante i negoziati.

Le ambizioni dell’UE

L’iniziativa mira a evitare che l’UE si trovi a mani vuote all’Assemblea generale delle Nazioni Unite della prossima settimana, dove il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto ai Paesi di annunciare i propri obiettivi climatici, per dare slancio ai negoziati globali sul clima della COP30 di novembre. Tuttavia, lascia aperta la questione di quanto ambizioso sarà l’obiettivo finale dell’UE e aumenta la probabilità che l’UE rimanga indietro rispetto ad altri grandi emettitori, tra cui la Cina, nella definizione del suo nuovo obiettivo climatico.

Manon Dufour, direttrice esecutiva del think tank E3G, ha affermato che il piano potrebbe consentire all’UE di concordare un obiettivo più ambizioso in seguito, prima della COP30, ma che solleva interrogativi sulla leadership dell’UE in materia di cambiamenti climatici.

“Fa ben poco per dissipare i dubbi sulla transizione interna dell’UE, o per galvanizzare i partner globali in vista dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in un anno così critico per l’azione globale per il clima“, ha affermato.

Il limite superiore dell’intervallo di riferimento riflette un percorso verso una riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040, che è ciò che i Paesi dell’UE stanno negoziando come obiettivo climatico per il 2040, si legge nel documento.

Il limite inferiore è calcolato tracciando una linea retta tra gli obiettivi climatici esistenti dell’UE per il 2030 e il 2050. Paesi come la Polonia hanno sostenuto un intervallo che parte dal limite inferiore, mentre Paesi come Spagna e Danimarca auspicano un obiettivo più ambizioso, hanno affermato i diplomatici dell’UE. La Danimarca, che detiene la presidenza di turno dell’UE, ha redatto il documento.