Clima, nel Regno Unito l’estate 2025 è la più calda mai registrata: superato il record del 2018

Il Regno Unito ha vissuto l’estate più calda da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1884. Lo ha confermato il Met Office, l’agenzia meteorologica nazionale britannica, spiegando che la temperatura media registrata nei mesi estivi del 2025 ha raggiunto +16,10°C, superando il precedente record di +15,76°C stabilito nel 2018. “Le statistiche provvisorie del Met Office mostrano che l’estate 2025 è ufficialmente la più calda mai registrata, con una temperatura media di +16,10°C, superando il precedente record del 2018”, ha dichiarato in una nota la scienziata del Met Office Emily Carlisle.

Registrate quattro ondate di calore e un picco di +35,8°C l’1 luglio nel Kent, nell’Inghilterra sudorientale.