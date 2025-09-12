Clima, sempre più incendi causati dai fulmini negli USA: lo studio

Nei prossimi decenni, a causa del cambiamento climatico, i fulmini provocheranno sempre più incendi boschivi negli Stati Uniti occidentali. È quanto emerge da uno studio guidato dall’Università della California Merced e pubblicato sulla rivista Earth’s Future. Negli Stati Uniti occidentali, i fulmini sono responsabili di oltre due terzi dell’area bruciata dagli incendi boschivi, e questo numero è destinato a crescere. A partire dal 2031-2060, lo studio ha rilevato che sostanzialmente tutti gli Stati Uniti occidentali, ovvero il 98%, vedranno un aumento dei giorni a rischio di incendi boschivi causati da fulmini, in considerazione delle mutate condizioni climatiche.

Si prevede che le aree già ad alto rischio di incendi boschivi causati da fulmini, come Oregon, Idaho e Montana, registreranno il maggiore aumento complessivo dei giorni con fulmini, con un massimo di 12 giorni in più per estate entro il 2060. In alcune aree, in particolare nel Sud-Ovest degli Stati Uniti, come l’Arizona, si prevede un aumento minore, poiché saranno semplicemente meno soggette a fulmini.

Lo studio

“Il primo passo è stato quello di analizzare i fulmini“, ha affermato Dmitri Kalashnikov, ricercatore presso l’Università della California Merced e autore principale dello studio. “I modelli climatici tipici non simulano direttamente i fulmini. È un processo troppo piccolo”.

Per aggirare questo problema, Kalashnikov ha creato i propri modelli di apprendimento automatico che prevedono i fulmini basandosi sulla presenza di variabili meteorologiche tipicamente presenti nei modelli climatici, come la quantità di umidità nell’atmosfera. Ha combinato i suoi modelli di fulmini con le proiezioni del Fire Weather Index – l’Indice Meteorologico Canadese per gli incendi boschivi – per prevedere il numero di giorni futuri in cui le condizioni che favoriscono l’innesco e la propagazione di fulmini e incendi coincidono. Utilizzando il Fire Weather Index, i ricercatori sono riusciti a prevedere come cambierà nei prossimi decenni il numero di giorni ad alto rischio di incendi boschivi.

La modellazione ha rilevato che gli Stati Uniti nordoccidentali dovrebbero registrare il maggiore aumento sia dei giorni con fulmini che di quelli ad alto rischio di incendi boschivi.