Clima, uno studio sulle precipitazioni estreme in India ribalta la convinzione comune

Un nuovo studio, condotto da scienziati del City College of New York (CCNY) e della Columbia University e pubblicato sulla rivista Science, mette in discussione le convinzioni consolidate su come gli eventi di El Niño influenzino le precipitazioni durante il monsone estivo indiano. I risultati mostrano che, sebbene El Niño porti spesso condizioni di siccità in India, aumenta anche la probabilità di rovesci devastanti in alcune delle regioni più densamente popolate del Paese. “La nostra scoperta principale è che in India si tende ad avere più giorni – non meno – con precipitazioni estreme durante le estati di El Niño”, afferma l’autore principale Spencer Hill, professore al CCNY e affiliato al Lamont-Doherty Earth Observatory, che fa parte della Columbia Climate School.

“Questo risultato è stato inaspettato, perché sappiamo da oltre un secolo che gli eventi di El Niño hanno un effetto esattamente opposto sulle precipitazioni totali sommate durante la stagione delle piogge, da giugno a settembre”.

Lo studio

Il team di ricerca ha combinato oltre un secolo di osservazioni delle precipitazioni con set di dati ad alta risoluzione e diagnostica atmosferica avanzata per scoprire questo effetto paradossale di El Niño.

“Un vantaggio fondamentale dell’approccio del nostro studio è che, pur trattando eventi rari, consente di evidenziare differenze significative senza raggruppare tutti i dati in un unico insieme di ‘precipitazioni indiane’“, afferma la coautrice Michela Biasutti. “In questo modo, siamo stati in grado di osservare cambiamenti di segno opposto nelle regioni più piovose e più secche del subcontinente”.

Gli aumenti delle precipitazioni giornaliere estreme durante El Niño rispetto a La Niña sono concentrati nell’India centrale e nella fascia costiera sudoccidentale, afferma Hill. “Nel sud-est e nel nord-ovest, tuttavia, il segnale è opposto, il che significa che le precipitazioni giornaliere estreme sono meno probabili nelle estati di El Niño“.

In India, inondazioni e altri eventi meteorologici estremi causano ogni anno impatti diffusi e gravi. Nel 2024, hanno ucciso più di 3.000 persone, distrutto o danneggiato 230.000 case ed edifici e ucciso quasi 10.000 capi di bestiame.

Migliorare le previsioni stagionali

I risultati dello studio indicano anche opportunità per migliorare le previsioni stagionali. Un sistema di allerta precoce potrebbe aiutare le autorità a prepararsi meglio ai disastri, emettendo tempestivamente allerte per le inondazioni, predisponendo in anticipo i rifornimenti di soccorso o rafforzando le infrastrutture vulnerabili.

“I nostri risultati aprono la strada alla creazione di previsioni stagionali per gli eventi estremi in India, basate sulla lenta evoluzione della temperatura dell’oceano“, afferma Biasutti. “Questo studio si è concentrato sulla scoperta degli effetti dell’ENSO, ma gli stessi meccanismi fisici potrebbero applicarsi ad altre modalità di variabilità naturale. Potrebbero anche essere rilevanti per comprendere i cambiamenti antropogenici nelle precipitazioni estreme”.

ENSO, acronimo di El Niño-Oscillazione Meridionale, è il nome preferito dagli scienziati per il fenomeno climatico che comprende sia le fasi di El Niño che di La Niña.

Negli anni ’80, Mark Cane del Lamont, autore anche di questo studio, ha co-sviluppato il primo modello mondiale di El Niño, gettando le basi per le attuali previsioni climatiche stagionali.

Ulteriori studi

Hill afferma che il lavoro del team continuerà, grazie a un nuovo finanziamento triennale della National Science Foundation. “Indagheremo come e perché il tipo di tempeste responsabili di gran parte di queste precipitazioni estreme, chiamate sistemi di bassa pressione monsonici, cambia a seconda che si verifichino condizioni di El Niño o La Niña”, afferma.

Oltre ai ricercatori del CCNY e dell’LDEO, il team di studio includeva scienziati del Dipartimento di Fisica Applicata e Matematica Applicata della Columbia e dell’Università della California, Los Angeles.