Clima, von der Leyen all’ONU: “l’Ue manterrà la rotta dell’ambizione”. E sul target al 2040…

“Ve lo assicuro: l’Europa rimarrà in rotta sulla nostra ambizione climatica. Le nostre emissioni sono scese quasi del 40% dal 1990. Ora rappresentano solo il 6% delle emissioni globali. Siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro target 2030 e ridurre le emissioni del 55%. E sono lieto di annunciare che la scorsa settimana, gli Stati membri hanno concordato che il nostro contributo determinato a livello nazionale sarà compreso tra il 66,25% e il 72,5%. Quindi il lavoro sta avanzando. Presenteremo formalmente il nostro NDC prima della COP30″. Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Summit dell’ONU per il clima a New York.

“Sono passati dieci anni da quando abbiamo adottato l’Accordo di Parigi. Da allora, il mondo è cambiato. Vi do solo tre cifre: da Parigi, l’energia rinnovabile è aumentata del 140%. Gli investimenti nell’energia pulita sono aumentati di quasi l’80%. E i prezzi del carbonio nei Paesi sono raddoppiati da 40 a 80. La transizione clean sta andando avanti”, ha spiegato.

Von der Leyen: “-90% emissioni entro il 2040”

“Stiamo lavorando a un obiettivo per il 2040, che prevede una riduzione delle emissioni del 90%. Questa è la nostra strada verso la neutralità climatica entro il 2050. E il mio messaggio è che il mondo può contare sulla continua leadership dell’Ue in materia di clima“, ha detto ancora von der Leyen.

“Il mio secondo punto: stiamo raddoppiando gli sforzi sui partenariati globali. Perché la questione non è più se la transizione avverrà e con quale rapidità, ma chi ne trarrà beneficio. La risposta dell’Europa è chiara: tutti i Paesi, in tutto il mondo, dovrebbero trarne beneficio, soprattutto i più vulnerabili. Ecco perché rimarremo i maggiori fornitori mondiali di finanziamenti per il clima. Inoltre, mobiliteremo fino a 300 miliardi di euro per sostenere la transizione pulita in tutto il mondo attraverso il nostro Global Gateway e trasformeremo in realtà il nostro accordo collettivo per triplicare le energie rinnovabili entro il 2030“, ha spiegato.

“Stiamo attuando questo accordo attraverso progetti. Ad esempio, sosteniamo oltre 300 milioni di persone in Africa, per garantire loro l’accesso all’elettricità e a una cucina pulita. Non si tratta solo di una questione climatica. Si tratta della dignità umana fondamentale. Perché nessuna madre, nessun bambino dovrebbe morire semplicemente cucinando la cena in circostanze abominevoli”, ha aggiunto la leader Ue.