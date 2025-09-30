Clima, von der Leyen: “nuovi target Ue pronti entro la COP30”

L’Ue “si è impegnata a diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050: siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. In vista della COP30 di Belem” a metà novembre, “fisseremo gli obiettivi” di emissioni “per il 2035 e il 2040”. Lo ha detto il Presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio per l’evento “Climate action that works for you”, conferenza che vede la partecipazione di rappresentanti da diversi settori, tra i quali industria, dirigenti d’impresa, società civile e mondo accademico. “Il modo in cui raggiungeremo questi obiettivi sarà diverso” poiché “il mondo è cambiato: la concorrenza globale è agguerrita e non sempre equa“, ha evidenziato, indicando la volontà di garantire “maggiore flessibilità e pragmatismo”.

La COP30 di Belem impone all’Ue, come agli altri Paesi partecipanti, di aggiornare il proprio contributo determinato a livello nazionale (Ndc) per il 2035, ovvero il contributo dell’Ue all’azione globale per il clima. Per definire il nuovo target, i Ventisette dovranno raggiungere un’intesa di principio sulla proposta della Commissione Ue di tagliare le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040, come obiettivo climatico intermedio interno.

“Presto il mondo si riunirà per la COP30. Il nostro messaggio sarà chiaro: l’Europa mantiene la rotta“, ha sottolineato von der Leyen, secondo cui in questo modo “garantiamo stabilità ai lavoratori, chiarezza alle imprese e certezza agli investitori. E dimostriamo al mondo che l’Europa è un partner affidabile”.

La COP30 si terrà dal 10 al 21 novembre in Brasile, a Belem. A dieci anni dall’Accordo di Parigi, “le nostre emissioni sono diminuite di quasi il 40% dal 1990. La metà della nostra elettricità proviene ora da fonti rinnovabili. Gli investimenti nell’energia solare ed eolica sono aumentati di oltre il 60 % solo quest’anno”, ha indicato la leader tedesca.

Alla conferenza ‘Climate action that works for you’, la Commissione Ue fa il punto sui progressi compiuti dall’Ue in ambito climatico a dieci anni dall’Accordo di Parigi, sei anni dal Green Deal europeo e quasi un anno dal nuovo mandato della Commissione, e rifletterà su una visione per il futuro. L’evento offrirà l’occasione per discutere del percorso dell’Ue verso la neutralità climatica, una transizione a zero emissioni nette che metta al centro competitività e resilienza dell’economia europea e riunisca tutti gli europei, le industrie e le imprese verso tale obiettivo.