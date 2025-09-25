Clima, Xi presenta il piano della Cina: più rinnovabili e meno emissioni

Ridurre le emissioni nette di gas serra dal 7 al 10% entro il 2035, rispetto al picco che potrebbe essere raggiunto già quest’anno. E puntare sulle energie rinnovabili. Intervenendo con un videomessaggio a un mini-vertice speciale delle Nazioni Unite a New York, il Presidente Xi Jinping ha svelato il piano della Cina per contrastare il cambiamento climatico. Ecco cosa c’è da sapere sul piano presentato da Pechino. La Cina rappresenta quasi il 30% delle emissioni globali di gas serra. In base all’Accordo di Parigi, i Paesi devono aggiornare i loro obiettivi climatici, noti anche come “contributi determinati a livello nazionale”, ogni cinque anni. Molti si stanno affrettando a farlo prima del vertice sul clima della COP30 che si terrà in Brasile il prossimo novembre.

Nel 2021, la Cina si è impegnata a raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060. Tuttavia, non ha fornito alcun obiettivo quantificato a breve termine per ridurre le proprie emissioni.

Riduzione delle emissioni

La Cina si impegna a ridurre le emissioni nette di gas serra dell’intera economia dal 7 al 10% rispetto ai livelli massimi, “cercando di fare meglio”. Alcuni analisti ritengono che il picco delle emissioni del Paese potrebbe verificarsi quest’anno. Per allinearsi all’obiettivo di contenere il riscaldamento entro 1,5°C rispetto al livello pre-industriale, Pechino deve ridurre le proprie emissioni di circa il 30% in dieci anni rispetto ai livelli del 2023.

Gli Stati Uniti hanno raggiunto il picco delle emissioni di CO 2 nel 2007 e le hanno ridotte di circa il 14,7% dieci anni dopo.

Energie rinnovabili e ambiente

Il piano cinese prevede anche di aumentare la quota di energie non fossili nel consumo totale di energia a oltre il 30% e moltiplicare per più di sei la capacità eolica e solare rispetto ai livelli del 2020, per raggiungere i 3.600 gigawatt. Inoltre, Pechino punta ad aumentare la copertura forestale a oltre 24 miliardi di metri cubi, a rendere i veicoli elettrici la norma nelle nuove vendite di automobili e ad estendere il sistema nazionale di scambio delle quote di carbonio ai settori ad alte emissioni e creare una “società adattata al clima”.