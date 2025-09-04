CNOOC avvia la produzione di petrolio nel giacimento Wenchang 16-2 nel Mar Cinese Meridionale

CNOOC ha avviato la produzione di petrolio presso il progetto di sviluppo del giacimento petrolifero Wenchang 16-2, nella parte settentrionale del Mar Cinese Meridionale. Lo ha dichiarato il principale produttore cinese di petrolio e gas offshore. La CNOOC, specializzata nello sviluppo di petrolio e gas offshore in Cina e a livello internazionale, ha avviato la produzione di greggio leggero dal progetto nel bacino occidentale della foce del Fiume delle Perle, che si trova ad una profondità media di circa 150 metri. Lo sviluppo del progetto utilizza le strutture esistenti dei giacimenti petroliferi di Wenchang, oltre ad una nuova piattaforma di rivestimento che integra la produzione di petrolio e gas, la perforazione offshore, le operazioni di completamento e gli alloggi per il personale.

Le previsioni

CNOOC prevede di mettere in servizio fino a 15 pozzi di sviluppo a Wenchang 16-2. Il progetto aumenterà gradualmente la produzione, che dovrebbe raggiungere un plateau di circa 11.200 barili di petrolio equivalente al giorno (boepd) nel 2027.