Cnr, “Riflessioni allo specchio: simmetria, rottura di simmetria e chiralità”: un viaggio giocoso nel linguaggio della natura

Cos’è una shape-transition? Cos’è la rottura della simmetria speculare? Cos’è la chiralità? Il Cnr cercherà di rispondere a queste intriganti domande che collegano chimica, fisica, matematica, arte, letteratura, musica e biologia in un Pop-Up dal “Riflessioni allo specchio: simmetria, rottura di simmetria e chiralità” che si svolgerà il 26 settembre 2025 dalle ore 09.00 alle ore 21.00 al Parco del Castello all’Aquila. Il Cnr spiegherà il misterioso e complesso concetto di chiralità a bambini e giovani studenti grazie a Sara e… alla sua immagine speculare, come in “Alice nel Paese delle Meraviglie”!

Un’esperienza immersiva per bambine e bambini della primaria (classi IV–V), docenti e famiglie. Il Pop-Up propone un viaggio giocoso e rigoroso nel linguaggio della natura: simmetria, rottura di simmetria e chiralità diventano concreti attraverso specchi, modelli che “cambiano forma” e micro-esperimenti dal vivo. Niente formule: si osserva, si tocca, si ragiona—e si scopre che questi concetti si ritrovano negli oggetti di ogni giorno.

Cosa succede nel Pop-Up

Specchi & chiralità : perché una mano non coincide con la sua immagine riflessa? Dalle mani ai guanti, dagli oggetti quotidiani agli organismi viventi, esempi immediati rendono intuitivo un’idea chiave per chimica e fisica.

: perché una mano non coincide con la sua immagine riflessa? Dalle mani ai guanti, dagli oggetti quotidiani agli organismi viventi, esempi immediati rendono intuitivo un’idea chiave per chimica e fisica. Shape-transitions : modelli geometrici “in movimento” mostrano come cambiare forma significhi cambiare simmetria—e quindi proprietà. Un ponte semplice tra geometria, scienze naturali e tecnologia.

: modelli geometrici “in movimento” mostrano come cambiare forma significhi cambiare simmetria—e quindi proprietà. Un ponte semplice tra geometria, scienze naturali e tecnologia. Storytelling interattivo : sul mini-palco, brevi momenti di racconto e improvvisazione trasformano i concetti in immagini vive, con il pubblico coinvolto in prima persona.

: sul mini-palco, brevi momenti di racconto e improvvisazione trasformano i concetti in immagini vive, con il pubblico coinvolto in prima persona. Postazioni hands-on: giochi brevi, prove con specchi per allenare l’occhio critico e la capacità di ipotizzare, verificare, spiegare.

Un mini-evento immersivo per far scoprire a bambine e bambini (e alle loro famiglie) come simmetria, rottura di simmetria e chiralità siano le chiavi con cui la scienza legge il mondo. Niente formule: giochi, modelli dinamici, specchi, realtà aumentata e un video originale con due gemelle “specchiate” che rende immediata l’idea di simmetria e del suo “rovescio”.

Perché è speciale

L’approccio è interdisciplinare (matematica, fisica, chimica, biologia, arte e letteratura) e inclusivo: attività rapide, adatte a gruppi rotanti, che uniscono meraviglia e metodo scientifico. L’obiettivo è accendere curiosità, osservazione e pensiero critico, lasciando ai partecipanti strumenti semplici da riportare in classe.

Target e formato