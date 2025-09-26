Coldiretti: “bene 2 miliardi in più per l’agricoltura nel PNRR”

“Accogliamo con soddisfazione l’annuncio del Ministro Lollobrigida di ulteriori 2 miliardi di euro destinati all’agricoltura nell’ambito del PNRR – afferma il Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, intervenuto nel pomeriggio al tavolo della cabina di regia a Palazzo Chigi –. Si tratta di una risposta concreta al bisogno di rafforzare i contratti di filiera, fondamentali per garantire reddito e stabilità agli agricoltori, e per sostenere lo sviluppo del fotovoltaico senza consumo di suolo, che consente alle imprese agricole di abbattere i costi energetici senza penalizzare la produzione alimentare”.

L’incremento della dotazione del fondo per i contratti di filiera a 4 miliardi di euro rappresenta un passo decisivo per valorizzare il lavoro delle imprese agricole e agroalimentari italiane, sostenendone la competitività sui mercati e accompagnandone gli investimenti in innovazione, digitalizzazione ed efficientamento energetico.

Particolarmente significativo è anche il rafforzamento del “Parco Agrisolare”, misura che – grazie all’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle aziende agricole e degli allevamenti – permette di ridurre la bolletta energetica e allo stesso tempo di contribuire agli obiettivi di sostenibilità, senza sottrarre terreno produttivo all’agricoltura.

“Con questo intervento – conclude Prandini – il Governo ha dato un segnale importante al settore primario, riconoscendo il ruolo strategico dell’agricoltura nella crescita del Paese, nella difesa dell’ambiente e nella garanzia di una sovranità alimentare ed energetica nazionale. Continuiamo a lavorare e a confrontarci con le istituzioni nell’interesse del mondo agricolo”.