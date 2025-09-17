“Colonna di fumo” sul Monte Sant’Elena riaccende la paura: cosa sta succedendo negli USA

Per un attimo, è sembrato un tuffo nel passato: una colonna di fumo sul Monte Sant’Elena oggi ha fatto pensare che il vulcano statunitense potesse essere in eruzione di nuovo. Ma fortunatamente, non si è trattato di un’eruzione vera e propria, ma solo di un bis creato dal vento, in preparazione da decenni. Secondo l’US Geological Survey (USGS), forti raffiche orientali hanno spazzato il cratere e i pendii circostanti nelle Cascate di Washington meridionali, sollevando vecchi depositi di cenere della storica eruzione del 1980, spesso definita “il grande evento”, e scagliandoli in aria a migliaia di metri di altezza.

L’USGS ha sottolineato che questo “non è un segno di ripresa dell’attività vulcanica”. Sia il livello di allerta vulcano che il codice colore per l’aviazione rimangono al verde, il livello più basso, e l’attività “rimane a livelli normali, di fondo”.

Le immagini condivise dall’USGS e dal National Weather Service (NWS) a Portland mostravano pennacchi di cenere che si muovevano sottovento, alimentando un momentaneo panico tra chiunque osservasse il cielo. La cenere era visibile anche dal satellite e il NWS ha affermato che i rapporti dei piloti indicavano che la cenere si era alzata fino a 3.000 metri.

L’eruzione del Monte Sant’Elena del 1980

La cenere vulcanica risospesa non è insolita sul Monte Sant’Elena. La massiccia eruzione del 1980 ha proiettato una colonna di cenere e gas a oltre 24 chilometri di altezza nell’atmosfera e ha innescato una frana devastante, uccidendo 57 persone in quella che è stata l’eruzione più distruttiva nella storia moderna degli Stati Uniti.

Cosa è successo oggi

Sacche di quella roccia fine e polverosa permangono ancora oggi sui fianchi del vulcano e all’interno del cratere. Quando le condizioni sono favorevoli – superfici asciutte, assenza di manto nevoso e forti venti – i depositi possono essere sollevati di nuovo.

È esattamente quello che è successo oggi, quando un’ostinata dorsale di alta pressione sul Pacifico nordoccidentale non solo ha portato temperature record a settembre negli stati di Washington e Oregon, dove ampie zone stanno attraversando una grave siccità, ma ha anche scatenato venti secchi e rafficati da est che si sono abbattuti sul Monte Sant’Elena.

Gli effetti

Gli impatti della cenere vulcanica risospesa spesso non sono pericolosi, ma la visibilità può diminuire, la qualità dell’aria può peggiorare e i motori degli aerei possono ingerire la sabbia vulcanica.

“Non ci sono stati cambiamenti significativi nei pericoli sul Monte Sant’Elena a seguito di questa attività“, ha affermato l’USGS. Fortunatamente, il pennacchio dovrebbe attenuarsi una volta che i venti si saranno placati.