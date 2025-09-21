Come vedere la Galassia di Andromeda, un ponte tra passato e futuro

La galassia di Andromeda, la nostra vicina cosmica, ci offre uno spettacolo incredibile senza bisogno di strumenti sofisticati. Nota anche come Messier 31 o semplicemente M31, Andromeda è una galassia a spirale simile alla nostra Via Lattea, distante circa 2,5 milioni di anni luce. Guardarla significa osservare la luce che ha lasciato la galassia quando sulla Terra i primi antenati umani stavano appena imparando a fabbricare strumenti di pietra: un vero e proprio ponte temporale tra noi e un passato remoto. Ciò che rende Andromeda straordinaria non è solo la sua vicinanza cosmica, ma anche il fatto che sia visibile a occhio nudo nelle notti limpide, trasformando una semplice passeggiata sotto il cielo in un’esperienza di connessione diretta con l’universo.

Come vedere la galassia di Andromeda

Settembre e ottobre sono i mesi ideali per ammirare Andromeda dall’emisfero Nord. In questo periodo, la galassia sorge a Est-Nord/Est dopo il tramonto e raggiunge l’apice verso tarda serata, proprio sopra le nostre teste, dove il cielo è più scuro e stabile. Il periodo ottimale del mese è tra l’ultimo quarto di Luna e il novilunio: in questo intervallo la luce lunare non disturba la visione. Per esempio, a settembre, l’Ultimo Quarto è stato il 14 e il novilunio è oggi: il momento perfetto per guardare il cielo.

Come trovare Andromeda

Non serve cercare subito la costellazione di Andromeda. La galassia si trova tra 2 costellazioni più facili da riconoscere: Cassiopea e Pegaso.

Cassiopea : individuate la tipica forma a “W” alta a Nord/Est. Prendete la ‘V’ centrale con la stella Shedar alla base e tracciate idealmente una linea che punta verso Andromeda;

: individuate la tipica forma a “W” alta a Nord/Est. Prendete la ‘V’ centrale con la stella Shedar alla base e tracciate idealmente una linea che punta verso Andromeda; Pegaso: osservate il Grande Quadrato, formato da 4 stelle luminose a Est. Partite dalla stella in alto a sinistra, Alpheratz, spostatevi di 2 stelle luminose a sinistra e guardate leggermente sopra: ecco il punto dove cercare M31.

Cosa aspettarsi

A occhio nudo, Andromeda appare come una macchia lattiginosa nel cielo. Con i binocoli, invece, emerge più chiaramente la sua forma ovale e il nucleo brillante. Un trucco efficace è l’osservazione indiretta: spostando lo sguardo leggermente di lato, il nostro occhio percepisce meglio la luminosità diffusa.

La vera sfida? L’inquinamento luminoso. Le luci delle città, amplificate dalla diffusione di LED, rendono oggi molto più difficile osservare questo spettacolo naturale. Per una visione ottimale, conviene allontanarsi dai centri urbani, consultando eventualmente mappe dell’inquinamento luminoso.