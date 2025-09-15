Conclusa in Bulgaria esercitazione del Centro Euro-Atlantico di Risposta alle Crisi della NATO: presenti anche i Vigili del Fuoco | FOTO

Un team specializzato dei Vigili del Fuoco è stato impegnato nella regione di Montana in Bulgaria nell’esercitazione internazionale “Bulgaria 2025” del Centro Euro-Atlantico di Risposta alle Crisi (EADRCC) della NATO. Per quattro giorni, sommozzatori e tecnici esperti in valutazioni strutturali e messa in sicurezza di edifici lesionati, hanno operato insieme a soccorritori di 40 Paesi in scenari di emergenza complessa come terremoti, inondazioni ed eventi connessi al rischio NBCR, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale per una risposta rapida ed efficace alle catastrofi naturali e antropiche.