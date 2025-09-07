Conclusa la rimozione della bomba nel Fiorentino: riaperta l’area interdetta

Oltre 5.000 evacuati tra Empoli e Vinci per la rimozione di una bomba d'areo inesplosa del peso di 250kg, risalente alla II Guerra Mondiale

esercito ordigno bellico

Rimosso l’ordigno bellico rinvenuto nel cantiere per la costruzione del nuovo teatro in piazza Guido Guerra a Empoli (Firenze): alle 11:20 il convoglio con la bomba è partito in direzione della cava di Calenzano, scelta per il brillamento e alle 11:48 la popolazione ha potuto iniziare a fare rientro nella zona prima interdetta. Lo rende noto la prefettura di Firenze. Questa mattina, per le operazioni, sono state fatte evacuare 5.195 residenti tra Empoli e Sovigliana, frazione del comune di Vinci.

L’ordigno, una bomba d’areo inesplosa di fabbricazione americana, del peso di 250kg, risalente alla II Guerra Mondiale, è stato disinnescato dagli artificieri del reggimento Genio ferrovieri dell’Esercito italiano di Castel Maggiore (Bologna).

