Conto alla rovescia cosmico: gli anelli di Saturno hanno i secoli contati

Se avete l’opportunità di puntare un telescopio verso Saturno in queste settimane, potreste rimanere sorpresi: i suoi celebri anelli, spesso ammirati per la loro magnificenza, sono quasi invisibili. Semplicemente, li stiamo vedendo “di taglio”, in un momento in cui il loro splendore appare ridotto a una sottile linea scura che attraversa il pianeta. Questo fenomeno, sebbene temporaneo, ci offre un assaggio di ciò che potrebbe accadere su scale temporali molto più lunghe: i famosi anelli di Saturno non dureranno per sempre. In effetti, potremmo avere solo un centinaio di milioni di anni per godere di questo spettacolo celeste.

Saturno e gli anelli “invisibili”

La chiave di questo fenomeno risiede nella straordinaria sottigliezza degli anelli. Sebbene si estendano per 560mila km, superando di gran lunga la superficie terrestre, la loro altezza è di appena 10 metri. Questa incredibile planarità li rende quasi invisibili quando li osserviamo quasi “di taglio”.

Il movimento stagionale di Saturno, simile a quello della Terra ma su scala molto più ampia, provoca periodicamente questa scomparsa parziale. Ogni 13-15 anni, durante gli equinozi di Saturno, gli anelli diventano “edge-on”, ovvero visibili solo come una linea sottile. L’ultimo equinozio è avvenuto a marzo, ma con il Sole tra noi e il pianeta, la vista era complicata. Ora, a 6 mesi di distanza, l’effetto rimane evidente: i nostri telescopi mostrano un Saturno quasi spoglio del suo abito dorato. Il momento migliore per osservare questa curiosità è stato il 21 settembre, quando la Terra ha superato Saturno lungo la sua orbita.

La fragilità dei giganti di ghiaccio

La sottigliezza degli anelli non è solo un fenomeno ottico: la loro stessa esistenza è temporanea. La maggior parte degli scienziati planetari stima che gli anelli si siano formati al massimo 400 milioni di anni fa, cioè meno di un decimo dell’età del pianeta. Le ipotesi sulla loro origine variano: potrebbero essere il risultato di una collisione catastrofica tra lune o di un satellite disintegrato dalla gravità di Saturno.

Nel frattempo, gli anelli si stanno lentamente dissolvendo. La sonda Cassini ha osservato che frammenti di ghiaccio precipitano sull’equatore del pianeta, probabilmente a causa di forze di attrito che fanno perdere energia orbitale. Non solo: il campo magnetico di Saturno interagisce con i particolari ghiacciati, che si caricano elettricamente grazie alla luce ultravioletta e agli impatti di micrometeoriti, precipitando sui poli e creando suggestivi fasci luminosi. Secondo James O’Donoghue della NASA, la “pioggia di anelli” rimuove quantità di acqua equivalenti a una piscina olimpionica ogni mezz’ora.

Alcuni anelli, come l’E ring, ricevono un piccolo contributo dalle eruzioni di ghiaccio e silicio di Encelado, ma questo ricambio è insufficiente a compensare la perdita complessiva. Gli scienziati stimano che, salvo eventi imprevisti, gli anelli potrebbero scomparire completamente entro 100-300 milioni di anni.

Il futuro degli anelli

La loro scomparsa sarà graduale: prima spariranno gli anelli interni B, C e D, seguiti da un lento declino di A e F. Anche quando sembreranno scomparsi, però, una piccola traccia potrebbe rimanere. Dopotutto, tutti i pianeti giganti del Sistema Solare possiedono anelli, anche se quelli di Giove e Nettuno sono impercettibili senza strumenti sofisticati.

Per le generazioni future, la vista di Saturno potrebbe essere molto diversa da quella che conosciamo oggi: un gigante silenzioso con anelli sottili, o addirittura senza anelli. Forse un giorno, ipotizzano gli scienziati con un pizzico di fantasia, la collisione di una nuova luna potrebbe restituire a Saturno il suo antico splendore.

Nel frattempo, ogni osservazione diventa preziosa. Guardare Saturno oggi significa assistere a uno spettacolo transitorio, un tesoro cosmico che ci ricorda quanto l’universo sia dinamico e fragile, anche nei suoi dettagli più affascinanti.