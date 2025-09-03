Conto alla rovescia per la Luna Rossa, l’eclissi protagonista nel cielo d’Italia

MeteoWeb

La sera di domenica 7 settembre 2025 il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’anno: una eclissi totale di Luna visibile anche dall’Italia. L’evento coinciderà con la Luna piena di settembre, tradizionalmente chiamata Corn Moon o “Luna del raccolto”, ultima piena dell’estate boreale. Dall’Italia la fase iniziale dell’eclissi non sarà visibile, poiché la Luna sorgerà già parzialmente immersa nell’ombra terrestre. Il Sole tramonterà a Roma alle 19:35, e pochi minuti dopo, all’orizzonte orientale, farà la sua comparsa una Luna già eclissata, tinta di un rosso intenso: un suggestivo “moonrise” della Luna Rossa.

Le fasi osservabili dal nostro Paese saranno le seguenti:

Massimo dell’eclissi : ore 20:13 ;

: ore ; Fine della totalità : ore 20:52 ;

: ore ; Uscita dall’ombra terrestre : ore 21:56 ;

: ore ; Uscita dalla penombra: ore 22:55.

La magnitudine dell’eclissi sarà di 1,3619, a conferma della profondità con cui la Luna entrerà nel cono d’ombra della Terra.

La Luna Rossa, un evento globale

Il fenomeno sarà visibile in gran parte del mondo: Europa, Africa, Asia, Australia e nelle aree dell’oceano Indiano e Atlantico.

Per il continente americano, invece, l’eclissi non sarà osservabile, poiché si verificherà durante le ore diurne.

Per gli osservatori in Asia e nel Pacifico l’intera eclissi durerà oltre 5 ore, con una fase di totalità lunga ben 82 minuti, in cui la Luna assumerà la tipica colorazione rosso cupo della cosiddetta “blood moon”.

Il significato della Corn Moon

Settembre è spesso associato alla Harvest Moon (Luna del raccolto), ma quest’anno questo titolo spetterà alla Luna piena successiva, quella del 7 ottobre 2025, più vicina all’equinozio d’autunno. La piena del 7 settembre viene dunque definita Corn Moon, legata ai raccolti di fine estate in Nord America. In alcune tradizioni è nota anche come Fruit Moon.

Prossimi appuntamenti celesti dopo l’eclissi di Luna

Come sempre, le eclissi arrivano a coppie. Tra 2 settimane, il 21 settembre 2025, un eclissi solare parziale sarà visibile da Nuova Zelanda, Sud Pacifico e Antartide. La prossima Luna piena, il 7 ottobre 2025, sarà invece una superluna e assumerà il titolo di Harvest Moon.