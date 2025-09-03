Conto alla rovescia per la Luna Rossa, l’eclissi protagonista nel cielo d’Italia

Un’eclissi totale di Luna visibile in Italia accompagnerà la "Corn Moon", l’ultima Luna piena dell’estate

eclissi luna italia 7 settembre
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb
MeteoWeb

La sera di domenica 7 settembre 2025 il cielo offrirà uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’anno: una eclissi totale di Luna visibile anche dall’Italia. L’evento coinciderà con la Luna piena di settembre, tradizionalmente chiamata Corn Moon o “Luna del raccolto”, ultima piena dell’estate boreale. Dall’Italia la fase iniziale dell’eclissi non sarà visibile, poiché la Luna sorgerà già parzialmente immersa nell’ombra terrestre. Il Sole tramonterà a Roma alle 19:35, e pochi minuti dopo, all’orizzonte orientale, farà la sua comparsa una Luna già eclissata, tinta di un rosso intenso: un suggestivo “moonrise” della Luna Rossa.

Le fasi osservabili dal nostro Paese saranno le seguenti:

  • Massimo dell’eclissi: ore 20:13;
  • Fine della totalità: ore 20:52;
  • Uscita dall’ombra terrestre: ore 21:56;
  • Uscita dalla penombra: ore 22:55.

La magnitudine dell’eclissi sarà di 1,3619, a conferma della profondità con cui la Luna entrerà nel cono d’ombra della Terra.

eclissi lunare totale luna rossa di sangue nasa terra sole
Credit Scientific Visualization Studio NASA

La Luna Rossa, un evento globale

Il fenomeno sarà visibile in gran parte del mondo: Europa, Africa, Asia, Australia e nelle aree dell’oceano Indiano e Atlantico.
Per il continente americano, invece, l’eclissi non sarà osservabile, poiché si verificherà durante le ore diurne.

Per gli osservatori in Asia e nel Pacifico l’intera eclissi durerà oltre 5 ore, con una fase di totalità lunga ben 82 minuti, in cui la Luna assumerà la tipica colorazione rosso cupo della cosiddetta “blood moon”.

eclissi luna rossa 7 settembre

Il significato della Corn Moon

Settembre è spesso associato alla Harvest Moon (Luna del raccolto), ma quest’anno questo titolo spetterà alla Luna piena successiva, quella del 7 ottobre 2025, più vicina all’equinozio d’autunno. La piena del 7 settembre viene dunque definita Corn Moon, legata ai raccolti di fine estate in Nord America. In alcune tradizioni è nota anche come Fruit Moon.

Prossimi appuntamenti celesti dopo l’eclissi di Luna

Come sempre, le eclissi arrivano a coppie. Tra 2 settimane, il 21 settembre 2025, un eclissi solare parziale sarà visibile da Nuova Zelanda, Sud Pacifico e Antartide. La prossima Luna piena, il 7 ottobre 2025, sarà invece una superluna e assumerà il titolo di Harvest Moon.

 

Ultimi approfondimenti di ASTRONOMIA