Convegno a Messina sugli eventi meteorologici estremi e l’analisi climatica su scala nazionale e locale

Si terrà mercoledì 1° ottobre, dalle 9.30 alle 16.30, presso il “Salone delle Bandiere” di Palazzo Zanca, il convegno promosso dal Comune di Messina dal titolo “Eventi meteorologici estremi: previsioni meteo e analisi climatica, dalla scala nazionale al contesto locale”. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale, nasce in sinergia con numerosi enti scientifici e istituzionali e con il patrocinio del Dipartimento regionale di Protezione civile, MessinaServizi Bene Comune, ISPRA, CNR–ISAC, 3BMeteo, ItaliaMeteo e Aeronautica Militare.

Ad aprire i lavori saranno il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, il Direttore generale Salvo Puccio e la Presidente di MessinaServizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato. Il convegno offrirà un momento di approfondimento tecnico e scientifico sui cambiamenti climatici e sull’evoluzione dei modelli previsionali, ma rappresenterà anche un’occasione di riflessione collettiva, a sedici anni dall’alluvione che nel 2009 colpì drammaticamente le frazioni di Giampilieri, Scaletta, Altolia, Molino, Pezzolo, Ponte Schiavo e Briga Marina, provocando la tragica perdita di 37 vite umane.

Focus su gestione urbana e rischi emergenti

Nel pomeriggio, i lavori si concluderanno con una tavola rotonda tematica dal titolo “Rischi conseguenziali ai cambiamenti climatici e gestione rischio vento alberature urbane”. Il confronto vedrà la partecipazione dell’agronomo Massimo Tirone, esperto di SeaCoop, società specializzata in rilievi e analisi strumentali sul patrimonio arboreo urbano. Il tema risulta di particolare attualità in relazione all’incremento di fenomeni meteorologici violenti e agli effetti che questi possono avere sulla sicurezza cittadina, soprattutto in contesto urbano.