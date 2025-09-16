COP30, l’ONU limita il personale al vertice per problemi sugli alloggi

Gli elevati prezzi degli hotel per la COP30, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a novembre in Brasile, hanno spinto l’ONU a sollecitare il proprio personale a limitare la partecipazione, mentre le delegazioni governative stanno ancora lottando per trovare camere che rientrino nei loro budget. La decisione arriva mentre le delegazioni sono sempre più preoccupate per il costo degli alloggi nella città costiera amazzonica di Belém, che ospiterà la COP30. Il Brasile sta lavorando per quasi raddoppiare i posti letto disponibili, ma l’impennata dei prezzi degli alloggi ha alimentato le richieste di alcuni governi di spostare la conferenza, respinte dai funzionari brasiliani.

“Considerati i limiti di capacità a Belém, vorrei chiedere gentilmente ai responsabili del sistema delle Nazioni Unite, alle agenzie specializzate e ad altre organizzazioni competenti di rivedere le dimensioni delle loro delegazioni alla COP30 e di ridurne il numero ove possibile“, ha dichiarato Simon Stiell, segretario esecutivo del segretariato ONU per il clima (UNFCCC), in un documento pubblicato sul sito web dell’organizzazione.

In una dichiarazione, la presidenza brasiliana della COP30 ha ribadito il suo impegno a garantire 15 camere singole con tariffe comprese tra 100 e 200 dollari, mantenendo gli standard adottati in altre COP. Il Brasile ha inoltre affermato di sostenere la richiesta dei rappresentanti nazionali di aumentare il tetto massimo della diaria ONU per Belém, attualmente fissato a 144 dollari, per allinearlo alle tariffe di altre città brasiliane come Rio de Janeiro (229 dollari), San Paolo (234 dollari) e Paraty (435 dollari).

La questione alloggi alla COP30

Quasi tutti i governi del mondo si riuniranno alla COP30 per negoziare gli sforzi per contrastare il cambiamento climatico. Tuttavia, i Paesi in via di sviluppo hanno avvertito di non potersi permettere i prezzi degli alloggi a Belém, che sono aumentati vertiginosamente a causa della carenza di camere.

Il mese scorso, durante un incontro tra rappresentanti dei Paesi e funzionari dell’ONU, l’UNFCCC ha chiesto al Brasile di sovvenzionare i prezzi degli hotel per garantire camere a 100 dollari al giorno per i delegati dei Paesi più poveri del mondo e a 400-500 dollari al giorno per gli altri Paesi. Dopo l’incontro, Miriam Belchior, segretaria esecutiva del capo dello staff del Presidente brasiliano Lula, ha dichiarato che il Brasile stava già sostenendo costi significativi per ospitare la COP30 e non poteva fornire ulteriori sussidi. Il Paese sudamericano ha offerto ai Paesi più poveri delle camere con un tetto massimo di circa 200 dollari a notte.

I rappresentanti dei Paesi e i funzionari dell’ONU si incontreranno nuovamente questa settimana per discutere la situazione degli alloggi per la COP30.