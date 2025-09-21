Coppia di turisti si perde nei boschi del Casertano, ritrovati

Coppia di turisti olandesi rimasta bloccata durante un'escursione in montagna nel territorio Casertano

Una coppia di turisti olandesi, un uomo di 63 anni e una donna di 60, si è smarrita durante un’escursione ai monti Trebulani, a Castel di Sasso (Caserta). Persi in una fitta vegetazione, hanno contattato il 112, fornendo le coordinate GPS. I Carabinieri di Capua, insieme a Vigili del Fuoco, Protezione Civile e 118, hanno attivato i soccorsi. Mentre attendevano, i coniugi sono rimasti in contatto con la Centrale Operativa. Raggiunti e recuperati, sono stati sottoposti a controllo sanitario sul posto, senza necessità di ricovero, e poi scortati alla loro auto, riprendendo la vacanza in sicurezza.

