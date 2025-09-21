Coppia di turisti si perde nei boschi del Casertano, ritrovati

Una coppia di turisti olandesi, un uomo di 63 anni e una donna di 60, si è smarrita durante un’escursione ai monti Trebulani, a Castel di Sasso (Caserta). Persi in una fitta vegetazione, hanno contattato il 112, fornendo le coordinate GPS. I Carabinieri di Capua, insieme a Vigili del Fuoco, Protezione Civile e 118, hanno attivato i soccorsi. Mentre attendevano, i coniugi sono rimasti in contatto con la Centrale Operativa. Raggiunti e recuperati, sono stati sottoposti a controllo sanitario sul posto, senza necessità di ricovero, e poi scortati alla loro auto, riprendendo la vacanza in sicurezza.