Corea del Sud, il lancio del razzo Nuri in programma il 27 novembre

L’Agenzia Spaziale Coreana (KASA) ha annunciato che la Corea del Sud lancerà il proprio razzo spaziale Nuri per la 4ª volta il 27 novembre. “Il 26 settembre l’Agenzia spaziale Coreana ha istituito un comitato per il 4° lancio del razzo Nuri e sta attualmente preparando il decollo, previsto per il 27 novembre tra le 00:54 e le 01:14 ora locale. L’orario esatto sarà confermato il giorno prima del lancio“, ha spiegato KASA in una nota. L’agenzia prevede di caricare a bordo del razzo il satellite sudcoreano CAS500-1, destinato a monitorare l’aurora boreale, oltre a misurare la plasmasfera terrestre.