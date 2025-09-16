Cos’è quella stella luminosa in cielo? Non è una stella, è il Signore degli Anelli

Se in queste sere vi è capitato di alzare lo sguardo verso il cielo e notare un punto brillante che sembra quasi una stella più grande e più luminosa delle altre, forse vi siete chiesti cosa sia. Non è una stella, nonostante sembri competere in brillantezza con quelle più vistose delle costellazioni: si tratta di Saturno, il “Signore degli Anelli”. In questo periodo il pianeta si mostra al meglio, diventando uno dei protagonisti assoluti del cielo notturno di settembre. Il suo bagliore costante e inconfondibile lo rende facile da individuare anche per chi non è abituato a osservare il cielo, e dietro a quella luce si nasconde un mondo immenso, distante più di un miliardo di km, ma capace di farci sentire vicini alla grandiosità del cosmo.

Perché vediamo Saturno così bene adesso

Il 21 settembre Saturno si trova in opposizione al Sole, cioè nella posizione in cui è perfettamente allineato con la Terra e il Sole. Questo significa che il pianeta si trova alla minima distanza da noi – “appena” 1,278 miliardi di km – e che rimane visibile per tutta la notte, sorgendo a oriente in prima serata e tramontando solo al mattino. È questo particolare allineamento a renderlo così luminoso e facilmente riconoscibile a occhio nudo.

Non una stella luminosa, ma un pianeta con gli anelli

A differenza delle stelle, che producono luce propria, Saturno brilla perché riflette la luce del Sole. Inoltre, ha una caratteristica che lo rende unico: gli anelli che lo circondano. Con un piccolo telescopio – anche amatoriale – potrete distinguere questa corona di ghiaccio e polveri che lo avvolge. In questo periodo, però, c’è un dettaglio particolare: gli anelli sono quasi di taglio rispetto alla Terra, quindi appaiono molto sottili, come una lama luminosa che attraversa il pianeta.

Un’occasione imperdibile

Se possedete un telescopio, questo è il momento migliore per puntarlo verso Saturno e scoprire il suo splendore. Potrete non solo ammirare i suoi anelli, ma anche scorgere Titano, la sua luna più grande, e forse altre delle decine di lune che lo accompagnano. Anche se non avete strumenti a disposizione, sapere che quella “stella” che illumina il cielo non è una stella, ma un pianeta gigante con un sistema complesso e affascinante, rende l’osservazione a occhio nudo ancora più emozionante.