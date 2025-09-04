Cosenza, dispersi due cercatori di funghi: salvati dai Vigili del Fuoco con l’elicottero

Nel pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza, Distaccamento di San Giovanni in Fiore, è intervenuta per un’operazione di ricerca persona nel Comune di Pedace, in località Botte Donato – Strada delle Vette. I malcapitati, due cercatori di funghi, si erano smarriti in una zona boscata e particolarmente impervia. Una volta geolocalizzata la loro posizione, è stato necessario attivare il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme.

Alle ore 18:15 l’elicottero Drago VF62 del Reparto Volo di Lamezia Terme ha raggiunto i dispersi, provvedendo al loro recupero e al successivo trasporto in un luogo sicuro dove venivano affidati al personale vigilfuoco della squadra di terra. L’operazione si è conclusa senza conseguenze per le persone coinvolte.