Covid, FdI riaccende i riflettori sul piano pandemico ignorato. Conte e Speranza chiamati a dare una spiegazione

Si riapre il dibattito sul Covid. Buonguerrieri (FdI): Perché fu ignorato consiglio Oms di adottare piano pandemico? “Grazie a un articolo pubblicato sulla versione online de Il Giornale, veniamo a sapere che all’insorgere della pandemia di Covid, ovvero a febbraio 2020, l’Oms aveva fornito un Piano strategico e una Linea guida per supportare i Governi nazionali nel contrasto al virus. L’organizzazione dell’Onu invitava ad adattare i piani pandemici esistenti, ma il Governo Conte ha del tutto ignorato questo suggerimento. Non solo: dalle audizioni in commissione Covid è emerso come il consiglio di adoperare il piano provenisse pure dagli esperti consultati dall’Esecutivo, ma anche la loro è rimasta una voce che predicava nel deserto. La sinistra, sempre pronta a riempirsi la bocca con la scienza e con gli ossequi verso l’Oms, perché quand’era al Governo ha ignorato i richiami degli scienziati e dell’Oms? Adottare il piano pandemico avrebbe potuto salvare vite? Sono domande di cui l’ex ministro Speranza e l’ex premier Conte devono dare conto agli italiani”. Così in una nota il deputato Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.