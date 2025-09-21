Cremona, 20enne muore annegato in un canale navigabile durante una battuta di pesca

Un ragazzo di 20 anni di nazionalità romena è morto annegato questa mattina a Cremona dopo essere caduto in un canale navigabile. Appassionato di pesca, era ospite di alcuni amici e con loro aveva raggiunto il canale in mattinata. Sarebbe scivolato in acqua mentre si spostava sulla sponda potenzialmente nel tentativo di raggiungere un punto a suo avviso più pescoso. Sono stati i compagni di battuta ad accorgersi della caduta ma il giovane è stato quasi immediatamente inghiottito dall’acqua senza che i compagni siano intervenuti. Anche per la conformazione del canale, con rive in cemento piuttosto ripide e complicate da percorrere sia nella discesa che nella risalita, hanno solo potuto allertare i soccorsi.

Le ricerche

Le ricerche sono scattate immediatamente: prima sono intervenuti i pompieri con il gommone, che non hanno però individuato il giovane, e poi i sommozzatori arrivati ​​da Milano, che lo hanno trovato e recuperato intorno a mezzogiorno. Riportato a riva è stato sottoposto a un lungo massaggio cardiaco ma non c’è stato nulla da fare.