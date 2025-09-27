Crolla miniera in Nigeria dopo forti piogge: decine di morti e dispersi

Forti piogge hanno causato il crollo di una miniera nello stato di Zamfara, nel nord della Nigeria, dove i soccorritori stanno cercando decine di altri lavoratori intrappolati, secondo fonti locali. Almeno 18 corpi sono già stati estratti. La mattina di giovedì 25 settembre, una roccia è crollata su una miniera illegale durante le forti piogge vicino al villaggio di Kadauri, nel distretto di Maru, hanno riferito all’AFP quattro fonti locali. Abubakar Nabube, un leader della comunità locale, ha dichiarato che “18 corpi sono stati trovati nella miniera”, inclusi 15 provenienti dai villaggi vicini di Maikwanugga e Damaga.

“Siamo riusciti a estrarre 18 corpi dalla miniera e altri cinque sopravvissuti che hanno riportato ferite di varia gravità”, ha detto Sani Lawwali, un minatore artigianale del villaggio di Kadauri. Decine di altri minatori sono ancora intrappolati all’interno e la loro sorte rimane sconosciuta, ha aggiunto un soccorritore.