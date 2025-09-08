Cuba al buio: blackout totale in 5 province per guasto alla rete elettrica

Cinque province di Cuba – Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba e Guantánamo – sono sprofondate nel buio da ieri sera a causa di un blackout totale. L’azienda statale Unión Eléctrica Cubana ha spiegato che il disservizio è stato provocato da un guasto a una linea ad alta tensione nella parte orientale dell’isola, che ha disconnesso l’intero sistema regionale. Non si tratta di un episodio isolato, l’arcipelago caraibico affronta da anni una profonda crisi energetica: la rete elettrica si regge su 8 centrali termiche obsolete e su infrastrutture di trasporto ormai fatiscenti. Da ottobre 2024 Cuba ha già vissuto 4 blackout nazionali, alcuni protrattisi per giorni.

Il governo ha cercato di rispondere con la transizione alle energie rinnovabili. Sono stati inaugurati 28 parchi fotovoltaici, poco più della metà dei 52 previsti per quest’anno. Tuttavia, la nuova capacità installata non ha compensato l’inefficienza del sistema termoelettrico. Durante l’estate, persino L’Avana ha sperimentato interruzioni programmate più lunghe.