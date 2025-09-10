Cuba, guasto alla centrale di Matanzas: collassa il sistema elettrico

Nuovo blackout a Cuba dove il sistema elettrico è collassato a seguito della “disconnessione totale” della Centrale termoelettrica Antonio Guiteras (Cte) di Matanzas per un guasto di cui “si ignorano le cause“. Lo riferisce su X il ministero dell’energia informando che la compagnia statale Union Elettrica è già al lavoro per ristabilire il servizio il prima possibile. La popolazione del Paese caraibico, è spiegato, soffre da anni per la cronica carenza di energia che costringe a razionamenti quotidiani fino a 20 ore al giorno su gran parte del territorio.

Le cause delle interruzioni

Le interruzioni nelle forniture sono causate da continui guasti alle obsolete e maltenute centrali termoelettriche che – in servizio da oltre 40 anni – garantiscono la generazione elettrica sull’isola. Ad aggravare la crisi dovuta alle carenze strutturali si aggiungono le difficoltà economiche e il rincaro del prezzo del petrolio, che rendono sempre più difficile per il governo l’acquisto dei carburanti necessari per alimentare le centrali termoelettriche.