Cucciolo di cinghiale preso a sassate da un gruppo di minorenni: scatta la denuncia

“Una denuncia per il reato di maltrattamento di animali sarà inviata lunedì mattina alla procura del tribunale dei minori Genova da parte dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA. La denuncia per maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale ed è rivolta contro il gruppo di ragazzini che l’altra mattina alle 5 dopo aver scavalcato la recinzione del parco Emilio De Martino che si trova nelle vicinanze della stazione di Rapallo. Secondo quanto dichiarato dai vicini i ragazzi una volta scavalcato la recinzione avrebbero rincorso e tirato pietre ad un cucciolo di cinghiale.

Il video della vicenda diventato virale sui social è stato acquisito dai carabinieri Gli animalisti oltre che per maltrattamento di animali hanno denunciato i giovani anche per schiamazzi e per essere entrati nel perimetro del parco in orario di chiusura contravvenendo così agli articoli 659 del codice penale (schiamazzi) e articolo 682 codice penale per essere entrati abusivamente nel parco in orario di chiusura”: è quanto si legge in una nota dell’AIDAA.