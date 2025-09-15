Cygnus NG-23: successo per il nuovo cargo spaziale italiano costruito a Torino

Lancio perfettamente riuscito per il modulo cargo italiano Cygnus NG-23. La notte scorsa, è stato portato in orbita da un vettore Falcon 9 di SpaceX decollato dalla base di Cape Canaveral in Florida. Trasporta circa 5 tonnellate di esperimenti, rifornimenti e attrezzature destinate alla Stazione Spaziale Internazionale, dove arriverà dopodomani 17 settembre. L’NG-23 è la prima missione del Cygnus XL, la nuova versione più lunga del modulo (+1,6 metri) e con maggiore capacità di carico (+1.250 kg). E’ stato costruito a Torino da Thales Alenia Space Italia, su commessa del prime contractor Northrop Grumman nell’ambito del programma Commercial Resupply Services (CRS) della NASA.

Northrop Grumman conferma l’intenzione di far volare anche il precedente NG-22, rimasto danneggiato durante il trasporto dall’Italia

In occasione di questo lancio, la NASA ha anche fornito un aggiornamento sul precedente modulo NG-22, che era rimasto danneggiato durante il trasporto dall’Italia. “E’ stata una situazione davvero spiacevole”, ha dichiarato Ryan Tintner, vice presidente della Civil Space Systems di Northrop Grumman. Secondo quanto riporta la testata specializzata SpaceNews, Tinter ha affermato che il modulo è stato danneggiato in mare durante il viaggio. Non ha specificato l’entità del danno, né le modalità di riparazione, affermando che “è ancora in fase di lavorazione” con il fornitore. Tuttavia, Northrop avrebbe intenzione di far volare questo modulo. “NG-22 volerà”, ha detto Tintner. “Stiamo lavorando con la NASA per determinare, man mano che completiamo il percorso, quali saranno le tempistiche esatte”.