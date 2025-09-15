Da dove proviene la cometa interstellare 3I/ATLAS? Un aiuto dalla missione Gaia

La cometa 3I/ATLAS è il terzo oggetto interstellare mai rilevato. È stata scoperta dalla stazione ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) l’1 luglio 2025. Sta viaggiando attraverso il Sistema Solare interno a circa 220.000km/h e raggiungerà il suo punto più vicino al Sole a fine ottobre. Diversi telescopi l’hanno osservata, incluso il telescopio spaziale James Webb (JWST), e continueranno a farlo. Anche missioni interplanetarie come Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) e Mars Express ci proveranno in futuro. La sonda Juno della NASA potrebbe persino osservarla dalla sua missione nel sistema di Giove.

Nessuna di queste osservazioni, per quanto importanti, rivelerà da dove provenga 3L/ATLAS. Ma un’altra missione, ora conclusa, potrebbe essere in grado di illuminare il percorso che ha seguito per raggiungerci: Gaia.

In una nuova ricerca presentata all’Astrophysical Journal Letters, ricercatori spagnoli e svedesi hanno utilizzato i dati della missione astrometrica Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per cercare di capire se gli incontri con le stelle ne abbiano alterato la traiettoria verso il nostro Sistema Solare. Lo studio si intitola “3I/ATLAS: Alla ricerca dei testimoni del suo viaggio” e una versione pre-print è disponibile sul server arXiv. L’autore principale è Xabier Pérez Couto, del Dipartimento di Informatica e Tecnologie dell’Informazione dell’Università della Coruña in Spagna.

“3I/ATLAS è il terzo oggetto interstellare scoperto fino ad oggi, dopo 1I/’Oumuamua e 2I/Borisov”, scrivono i ricercatori nel loro articolo. “La sua velocità insolitamente elevata e la sua natura cometaria attiva lo rendono un’indagine chiave per la popolazione galattica di planetesimi ghiacciati”.

La sua natura attiva, ovvero il rilascio di sostanze volatili durante l’avvicinamento al Sole, che formano una cometa e una coda, fornisce indizi sulla sua composizione. Il degassamento e il suo contenuto sono un campione diretto dei materiali da cui la cometa si è formata in altre parti della Via Lattea. È come se la natura ci stesse consegnando un campione direttamente.

Ma la chioma e la coda della cometa non possono dirci quale percorso abbia seguito per raggiungerci.

“La cinematica è la chiave per identificare gli oggetti interstellari (ISO), poiché le loro traiettorie forniscono la prova più diretta di un’origine extrasolare”, scrivono gli autori.

Precedenti ricerche sulla cinematica mostrano che 3I/ATLAS ha probabilmente avuto origine nel disco spesso della Via Lattea, sede di stelle antiche. La sua elevata velocità e l’angolo di rotazione ripido supportano questa ipotesi. Se provenisse da lì, potrebbe essere più antica del Sole. Ma la sua cinematica potrebbe essere stata alterata dall’incontro con le stelle.

Lo studio

Gli autori spiegano di poter comprendere l’origine e il viaggio della cometa in modo più dettagliato tracciandone la traiettoria passata attraverso la Via Lattea. Possono utilizzare i dati di Gaia per individuare possibili incontri stellari avvenuti durante il suo viaggio, che potrebbero aiutare a spiegarne le origini o se la sua traiettoria sia stata alterata.

“Abbiamo integrato l’orbita di 3I/ATLAS a ritroso nel tempo per 10 milioni di anni, insieme a un campione di stelle Gaia DR3 con astrometria e velocità radiali di alta qualità, per identificare passaggi ravvicinati entro 2 pc”, scrivono.

I ricercatori hanno trovato 93 incontri stellari tra 3I/ATLAS e stelle, 62 dei quali considerano incontri ad alta confidenza.

Tutti e 62 erano con stelle di sequenza principale. Il fatto che fossero tutte stelle di sequenza principale è degno di nota. Potrebbe rivelare un bias osservativo nei dati di Gaia, e le stelle di sequenza principale tendono a dominare le survey stellari. L’assenza di stelle evolute come nane bianche e stelle di neutroni è problematica, perché potrebbero creare perturbazioni molto più intense rispetto alle stelle di sequenza principale.

Tuttavia, lo studio è comunque prezioso e i risultati informativi.

L’incontro più intenso si è verificato circa 72.000 anni fa. La stella coinvolta in quell’evento si chiama HD 187760. Si trova a circa 84 anni luce di distanza e ha una massa pari a circa il 70% di quella del Sole. Quell’incontro ha influenzato la velocità e la traiettoria di 3I/ATLAS, ma solo in misura trascurabile. “Una perturbazione così piccola indica che 3I/ATLAS non è stata influenzata in modo significativo da incontri con stelle con cinematica nota negli ultimi 4,27 milioni di anni fa”, scrivono gli autori.

Spiegano che 4,27 milioni di anni fa è l’epoca del primo incontro identificato nel loro lavoro. “Concludiamo che 3I/ATLAS non ha sperimentato alcun sorvolo stellare negli ultimi 4 milioni di anni, tra le stelle contenute in Gaia DR3, che possa spiegare la sua traiettoria attuale né la sua origine”, scrivono.

Le ricerche future

Questo lavoro non riguarda solo 3I/ATLAS. In futuro rileveremo sempre più oggetti interstellari, soprattutto con l’Osservatorio Vera Rubin. Le previsioni scientifiche indicano che potrebbe trovarne uno o due ogni anno, o circa 15 durante il suo Legacy Survey of Space and Time. Le osservazioni di tutti questi oggetti ci forniranno una migliore comprensione degli ISO come classe di oggetti. Nel complesso, potrebbero dirci molto su come il materiale planetario è distribuito nella galassia.

“Il quadro che emerge da studi recenti è che gli oggetti interstellari sono una popolazione eterogenea che fornisce rari vincoli osservativi sull’evoluzione del sistema planetario in tutta la galassia“, spiegano gli autori.

Da dove proviene 3I/ATLAS?

Ma la grande domanda è: da dove proviene 3I/ATLAS?.

“Nel complesso, tutti i dati indicano che, sebbene 3I/ATLAS segua un’orbita a disco sottile nelle vicinanze del Sole, potrebbe comunque essere un oggetto antico, compatibile con l’espulsione da un disco planetario primordiale in un sistema formatosi precocemente, o da una nube di Oort esotica, ed è molto probabilmente associata alla regione di transizione tra il disco sottile e quello spesso, sebbene la sua origine rimanga sconosciuta”, concludono i ricercatori.