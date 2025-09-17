Da un sogno alle stelle: il 17 settembre 1857 nasceva Konstantin Ciolkovskij

Il 17 settembre 1857, nella regione di Rjazan’, in Russia, nasceva Konstantin Eduardovič Ciolkovskij, considerato uno dei padri fondatori della cosmonautica moderna. Scienziato, inventore e visionario, dedicò la sua vita a immaginare e descrivere il futuro dell’umanità nello Spazio, ben prima che la tecnologia del suo tempo potesse renderlo possibile. La sua infanzia fu segnata da una malattia che lo rese parzialmente sordo, ma questo limite non fermò la sua curiosità. Autodidatta instancabile, Ciolkovskij coltivò la passione per la scienza e l’ingegneria, fino a diventare insegnante in un piccolo istituto di provincia. Da lì iniziò un percorso che lo avrebbe portato a gettare le basi teoriche delle conquiste spaziali del XX secolo.

Tra le sue opere più significative spiccano:

“Aerostato metallico manovrabile” , progetto che anticipava i dirigibili moderni;

"L'esplorazione dello Spazio cosmico con strumenti a reazione" , un testo che costituisce ancora oggi il fondamento teorico della missilistica e della cosmonautica;

, un testo che costituisce ancora oggi il fondamento teorico della missilistica e della cosmonautica; “Treni spaziali a razzo”, in cui descriveva il principio dei razzi multistadio, concetto poi adottato nei lanciatori spaziali reali.

Il suo pensiero andava oltre la tecnica: Ciolkovskij era convinto che l’umanità fosse destinata a espandersi nell’universo e a trovare nello Spazio nuove possibilità di vita e progresso. La sua celebre visione di un futuro interplanetario continua a ispirare ingegneri, scienziati e sognatori di tutto il mondo.