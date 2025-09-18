Dalla siccità al diluvio, WMO: “ciclo dell’acqua sempre più irregolare”

Secondo un nuovo rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization, WMO), il ciclo dell’acqua diventa sempre più irregolare ed estremo, oscillando tra diluvi e siccità. Il report evidenzia gli effetti a cascata di un eccesso o di una carenza di acqua sulle economie e sulla società. Il documento “State of Global Water Resources” afferma che solo circa un terzo dei bacini fluviali globali presentava condizioni “normali” nel 2024. Il resto era al di sopra o al di sotto della norma: il 6° anno consecutivo di evidente squilibrio.

Il 2024 è stato il 3° anno consecutivo di diffusa perdita di ghiacciai in tutte le regioni. Molte regioni con piccoli ghiacciai hanno già raggiunto o stanno per superare il cosiddetto punto di picco, ovvero quando lo scioglimento di un ghiacciaio raggiunge il suo massimo deflusso annuale, dopodiché questo diminuisce a causa del ritiro del ghiacciaio.

Il bacino amazzonico e altre parti del Sud America, così come l’Africa meridionale, sono state colpite da una grave siccità nel 2024, mentre nell’Africa centrale, occidentale e orientale, in alcune parti dell’Asia e dell’Europa centrale si sono registrate condizioni più umide del normale.

“L’acqua sostiene le nostre società, alimenta le nostre economie e sostiene i nostri ecosistemi. Eppure, le risorse idriche mondiali sono sottoposte a una pressione crescente e, allo stesso tempo, i rischi più estremi legati all’acqua stanno avendo un impatto crescente sulle vite e sui mezzi di sussistenza“, ha affermato il Segretario Generale WMO, Celeste Saulo. “Informazioni affidabili e basate sulla scienza sono più importanti che mai, perché non possiamo gestire ciò che non misuriamo. Il Rapporto sullo Stato delle Risorse Idriche Globali 2024 della WMO rientra nell’impegno della WMO a fornire tale conoscenza“.

Il rapporto “State of Global Water Resources” fa parte di una serie di rapporti della WMO che forniscono informazioni ai decisori politici. Si tratta di una valutazione autorevole della disponibilità globale di acqua dolce, inclusi i flussi dei corsi d’acqua, i bacini idrici, i laghi, le falde acquifere, l’umidità del suolo, la neve e il ghiaccio. Si basa sui dati forniti dai membri dalla WMO, nonché su informazioni provenienti da sistemi di modellizzazione idrologica globale e osservazioni satellitari di un’ampia gamma di partner.

Il rapporto sottolinea la necessità critica di migliorare il monitoraggio e la condivisione dei dati. “Investimenti continui e una maggiore collaborazione nella condivisione dei dati sono fondamentali per colmare le lacune nel monitoraggio. Senza dati, rischiamo di andare alla cieca“, ha affermato Celeste Saulo.

Secondo l’UN Water, circa 3,6 miliardi di persone non hanno un accesso adeguato all’acqua almeno un mese all’anno e si prevede che questa cifra aumenterà a oltre 5 miliardi entro il 2050; inoltre, il mondo è ben lontano dal raggiungimento dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile 6 in materia di acqua e servizi igienico-sanitari.

Condizioni climatiche

La WMO ricorda che il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato ed è iniziato con un evento El Niño che ha colpito importanti bacini fluviali, contribuendo alla siccità nel nord del Sud America, nel bacino amazzonico e nell’Africa meridionale. È stato più umido della media nell’Africa centrale e occidentale, nel bacino del lago Vittoria in Africa, in Kazakistan e nella Russia meridionale, nell’Europa centrale, in Pakistan e nell’India settentrionale, nell’Iran meridionale e nella Cina nord-orientale

Fiumi e laghi

Negli ultimi 6 anni solo circa un terzo del bacino idrografico globale ha avuto condizioni di portata normali rispetto alla media del periodo 1991-2020. Ciò significa che due terzi hanno un’acqua in eccesso o in difetto, a dimostrazione del ciclo idrologico sempre più irregolare. Si sono registrate portate notevolmente inferiori alla norma in bacini fluviali chiave, tra cui il Rio delle Amazzoni, São Francisco, Paraná e Orinoco in Sud America e i bacini dello Zambesi, del Limpopo, dell’Okavango e dell’Orange nell’Africa meridionale.

Si sono verificate inondazioni estese nei bacini dell’Africa occidentale (Senegal, Niger, Lago Ciad, Volta). La portata dei fiumi è stata superiore alla norma in tutta l’Europa centrale e in alcune parti dell’Asia, gonfiando i bacini principali, tra cui il Danubio, il Gange, il Godavari e l’Indo.

Quasi tutti i 75 laghi principali selezionati in tutto il mondo hanno registrato temperature superiori o molto superiori alla norma a luglio, con conseguenti effetti sulla qualità dell’acqua.

Gli afflussi nei bacini idrici, le acque sotterranee, l’umidità del suolo e le tendenze dell’evapotraspirazione hanno evidenziato contrasti regionali, con una ricarica in aree più umide come alcune parti di Europa e India, ma deficit persistenti in alcune parti di Africa, Americhe e Australia. L’eccessivo sfruttamento delle falde acquifere ha continuato a rappresentare un problema in alcune aree, riducendo la futura disponibilità idrica per comunità ed ecosistemi e mettendo ulteriormente a dura prova le risorse idriche globali. Solo il 38% dei pozzi (su 37.406 provenienti da 47 paesi che hanno fornito dati sulle falde acquifere) presentava livelli normali, mentre il resto era troppo o troppo poco.

Ghiacciai

La WMO sottolinea nel report che il 2024 è stato il terzo anno consecutivo registrato in cui si è verificata una diffusa perdita di ghiaccio in tutte le regioni glaciali: con 450 Gt perse, l’equivalente di un enorme blocco di ghiaccio alto 7 km, largo 7 km e profondo 7 km, ovvero acqua sufficiente a riempire 180 milioni di piscine olimpioniche. Una tale quantità di acqua di disgelo aggiunge circa 1,2 millimetri al livello globale del mare in un solo anno, contribuendo al rischio di inondazioni per centinaia di milioni di persone che vivono nelle zone costiere.

Perdite di massa record si sono verificate in Scandinavia, alle isole Svalbard e nell’Asia settentrionale, mentre alcune regioni come l’Artico canadese e la periferia della Groenlandia hanno registrato perdite più moderate. Più vicino ai Tropici, i ghiacciai colombiani hanno perso il 5% nel 2024.

Eventi estremi

La zona tropicale dell’Africa ha registrato precipitazioni insolitamente intense nel 2024 rispetto alle medie storiche, causando circa 2.500 vittime e 4 milioni di sfollati. L’Europa ha subito le inondazioni più estese dal 2013, con un terzo delle reti fluviali che ha superato le soglie di piena elevate. L’Asia e il Pacifico sono stati colpiti da precipitazioni record e cicloni tropicali, che hanno causato oltre 1.000 morti. Il Brasile ha sperimentato eventi estremi simultanei, con inondazioni catastrofiche nel Sud del paese che hanno causato 183 vittime e il proseguimento della siccità del 2023 nel bacino amazzonico, che ha colpito il 59% del territorio nazionale.