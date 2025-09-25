Dall’Everest al Manaslu: Ada Tsang firma un nuovo record di velocità femminile

Tsang Yin Hung, conosciuta anche come Ada, ha scritto un nuovo capitolo nella storia dell’alpinismo femminile, stabilendo il record di velocità femminile sul monte Manaslu (8.163 m), in Nepal. L’impresa è avvenuta tra il 22 e il 23 settembre, quando ha completato l’ascesa dal campo base alla vetta in sole 18 ore e 53 minuti, accompagnata da un team di esperti Sherpa. Ada, 50 anni, non è nuova a sfide estreme: nel 2017 è stata la prima donna di Hong Kong a conquistare l’Everest, e nel 2021 ha stabilito il record femminile di velocità su quella stessa montagna. “Non scalavo per battere un record, ma per spingermi oltre i miei limiti”, ha raccontato, spiegando come anche in questa occasione abbia affrontato nausea e mal di stomaco, superati solo grazie alla determinazione e alla forza mentale.

Una spedizione di eccellenza tra meteo, record e collaborazione internazionale

L’impresa è stata resa possibile grazie a una collaborazione tra “Dreamers Destination Treks & Expedition e Pioneer Adventure”, con il supporto fondamentale degli esperti Sherpa Nima Gyalzen, Phurba Tenjing (che ha scalato senza ossigeno supplementare) e Tenji Sherpa. Nima Gyalzen è noto per essere il primo alpinista della regione di Rolwaling ad aver scalato tutte le 14 montagne da 8.000 metri, mentre la famiglia Sherpa di Phurba detiene un Guinness World Record per aver portato otto membri in vetta all’Everest contemporaneamente. I dati meteo aggiornati forniti dall’italiano Davide Peluzzi e dalla britannica Rojita Buddhacharya hanno avuto un ruolo cruciale nel successo della spedizione. Questo traguardo di Tsang arriva in un momento in cui il mondo dell’alpinismo guarda con attenzione alla trasparenza delle scalate, dopo le polemiche sollevate nel 2022 attorno alla presunta (e non comprovata) salita lampo della taiwanese Grace Tseng sul Manaslu.