Dall’Italia all’Australia, un vigile del fuoco a Brisbane come classificatore internazionale USAR

Un vigile del fuoco del comando di Pavia, caposquadra Richard Anthony Bordoni, ha partecipato dal 4 al 14 settembre a Brisbane, in Australia, come classificatore internazionale INSARAG alla rivalutazione della squadra di soccorso USAR (Urban Search and Rescue) DART AUS-01 del Queensland. Il classificatore è un esperto nominato dall’ONU con il compito di osservare e verificare le esercitazioni, valutare equipaggiamento le procedure operative e garantire la conformità agli standard internazionali, redigendo il rapporto ufficiale. Il processo di classificazione IEC/IER INSARAG è il meccanismo ufficiale delle Nazioni Unite che certifica le capacità e modalità operative, di sicurezza e di autosufficienza delle squadre USAR a livello mondiale.

L’esito positivo della valutazione dell’esercitazione, consentirà alla squadra USAR australiana di essere nuovamente e ufficialmente riconosciuta e pronta a intervenire, in coordinamento con le Nazioni Unite, in caso di catastrofi o terremoti in qualsiasi parte del mondo.