Danimarca: stop ai voli civili di droni per una settimana in vista del vertice Ue

In seguito a una serie di avvistamenti sospetti di droni avvenuti nella giornata di domenica 22 settembre, che hanno causato la temporanea chiusura di diversi aeroporti danesi, le autorità del Paese hanno deciso di adottare misure straordinarie per rafforzare la sicurezza nazionale. Il Ministero dei Trasporti della Danimarca ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale, l’introduzione di un divieto temporaneo su tutti i voli civili di droni sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento avrà una durata di sette giorni e si applicherà a tutte le operazioni non autorizzate, indipendentemente dalle dimensioni o dalla finalità del volo. L’obiettivo principale è garantire un elevato livello di sicurezza in vista del prossimo vertice dell’Unione Europea, che riunirà i capi di Stato e di governo mercoledì 25 settembre a Copenaghen. L’evento rappresenta un appuntamento di grande rilievo politico e diplomatico, e le autorità danesi intendono prevenire qualsiasi rischio, anche potenziale, legato all’uso improprio di droni.

I primi avvistamenti

Gli avvistamenti avvenuti nei pressi di infrastrutture aeroportuali hanno destato particolare preoccupazione, sia per l’impatto immediato sul traffico aereo, sia per il possibile collegamento a minacce alla sicurezza. Sebbene non siano stati diffusi ulteriori dettagli sull’origine o sulla natura dei droni individuati, il governo ha scelto di muoversi con la massima cautela, collaborando con le forze dell’ordine, i servizi di intelligence e le autorità dell’aviazione civile. Le restrizioni resteranno in vigore almeno fino alla conclusione del vertice, salvo ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.

Il Ministero dei Trasporti ha espresso chiaramente che la decisione è stata presa per per garantire lo svolgimento sicuro e ordinato dell’importante appuntamento europeo. “la Danimarca ospiterà i leader dell’Ue la prossima settimana, dove presteremo particolare attenzione alla sicurezza. Pertanto, da lunedì a venerdì, chiuderemo lo spazio aereo danese a tutti i voli civili di droni“