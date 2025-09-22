Danni per il maltempo: cambia la circolazione di alcuni treni in Lombardia

A causa dei danni provocati dal forte maltempo, rimarrà sospesa per l’intera serata di oggi e la mattina di domani, martedì 23 settembre, la circolazione dei treni fra Como San Giovanni e Seregno sulla linea S11, fra Como Camerlata e Como Lago sulla linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago, fra Seveso e Mariano Comense / Camnago Lentate sulla linea Milano Cadorna-Asso. Lo rende noto Trenord. Sono previsti bus sostitutivi nelle tratte interessate dalle interruzioni.

I tecnici dei gestori delle infrastrutture, assicura Trenord, sono al lavoro per il ripristino del servizio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.