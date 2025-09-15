Decreto energia, l’annuncio del ministro Pichetto: tutte le misure in arrivo

Il decreto energia sarà pronto “se non a giorni, a settimane”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’evento della Verità all’hotel Gallia di Milano. “Ci sono tutta una serie di articoli già pronti che riguardano la regolamentazione dei data center, riguardano alcuni interventi sulla rete, quindi quella che è la saturazione virtuale della rete; c’è una norma che riguarda il gas, quindi il cosiddetto ‘gas release’ che dobbiamo attivare, stiamo aggiungendo elementi. Naturalmente gli uffici sono impegnati anche nei confronti con le organizzazioni di categoria, i vari rappresentanti e gli altri ministri”, ha concluso.