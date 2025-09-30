Decreto Energia: misure urgenti per reti elettriche, data center e stabilizzazione del prezzo del gas

Sono state adottate misure urgenti per la saturazione virtuale delle reti elettriche e per l’integrazione dei data center nel sistema elettrico, al fine di mitigare i prezzi dei mercati all’ingrosso del gas oltre ad investimenti nel settore del trasporto e dello stoccaggio di emissioni inquinanti. Questo è quanto prevede il testo del Decreto Energia nella bozza che sta circolando in queste ore. Il documento è composto da 5 articoli, che troverete a seguire.

Il contenuto degli articoli

L’art. 1 contiene ‘Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili‘. “La società Tema Spa – si legge nella bozza – pubblica la capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da accumuli, fatta eccezione per quelli offshore, che può essere integrata in ciascuna porzione della rete elettrica di trasmissione nazionale“. “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), stabilisce i criteri, anche funzionali, e le modalità operative a cui Terna Spa si attiene per lo svolgimento” di tali attività.

Il testo introduce, poi, una ‘Disciplina delle soluzioni di connessione alla rete elettrica’, prevedendo che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione“, l’Arera aggiorni “le condizioni tecniche ed economiche, nonché le modalità procedurali per le connessioni alla rete elettrica degli impianti a fonti rinnovabili e da accumuli, fatta eccezioni per quelli off-shore“.

L’art. 2 e 3 contengono rispettivamente ‘Misure volte a promuovere la concorrenza e l’integrazione dei mercati all’ingrosso del gas‘ e un ‘Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati’.

L’art. 4 indica ‘Disposizioni urgenti per gli investimenti nel settore del trasporto e dello stoccaggio di emissioni inquinanti‘. “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle more di una definizione organica della disciplina della filiera delle attività di cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio geologico del biossido di carbonio (Ccus)“, il testo prevede che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente regoli “l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio secondo modalità trasparenti e non discriminatorie” e definisca “un sistema tariffario certo, trasparente, basato su criteri predefiniti, assicurando la copertura dei costi delle attività di trasporto e stoccaggio in modo da bilanciare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti regolati con quelli di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse e tenendo conto dello sviluppo potenziale delle attività medesime“. Inoltre, Arera adotta “i provvedimenti necessari a disciplinare le attività di misura per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio oggetto di cattura e conferimento alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio“.

Infine l’art. 5 contiene ‘Disposizioni urgenti per la stabilizzazione del prezzo del gas e il relativo approvvigionamento‘. Si prevede, tra le altre cose, che “le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all’incremento della produzione, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all’attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico“.