Deraglia ascensore panoramico nel centro di Lisbona: un morto e decine di feriti

MeteoWeb

L’Elevador da Glória, uno degli storici ascensori panoramici che collegano la parte bassa della città di Lisbona alla collina del Bairro Alto, ha deragliato questo pomeriggio, schiantandosi al suolo. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno un morto e una ventina di feriti, di cui cinque gravi. La squadra di soccorso sta ancora estraendo feriti dall’impianto. Una foto scattata sul posto mostrava l’ascensore panoramico, simile a un tram, praticamente distrutto.