Dieta chetogenica e salute mentale: uno studio americano sorprende gli esperti

Una dieta chetogenica, seguita rigorosamente per 10-12 settimane, ha mostrato di ridurre addirittura del 70% i sintomi depressivi del college in un gruppo di studenti di studenti in Usa che soffriva del psicologico. Il piccolo nuovo studio condotto da ricercatori dell’università dell’Ohio apre nuove speranze per i ragazzi americani: il 40% dei giovani che frequentano l’università soffre infatti di qualche forma di depressione. La ricerca è stata avviata su 24 studenti, ma a portarla a compimento per 10-12 settimane sono stati in 16.

Prima delle sperimentazioni tutti i ragazzi avevano ricevuto una diagnosi di depressione forte e ricevevano già cure farmacologiche o supporto psicologico o entrambi. Secondo dati raccolti negli anni, la psicoterapia ed farmaci in combinazione, possono raggiungere un miglioramento medio dei sintomi del 50%. Indurre uno stato di chetosi nell’organismo – come quello provocato dal regime alimentare in questione – appare essere nettamente più efficace. Al termine dello studio, secondo i risultati dei test e delle analisi condotte dagli esperti sui ragazzi, i partecipanti hanno evidenziato un senso di benessere ed esistenziale tre volte più alto di prima.

I risultati dello studio

Dopo 6 settimane con un’alimentazione chetogenica i sintomi depressivi erano diminuiti del 51%, dopo 10 settimane del 71%. Quanto al peso, i giovani sono dimagriti all’incirca di 4-5 kg ​​ed hanno perso il 2.4% di grasso corporeo. Pubblicato su ‘Translational Psychiatry’, il rapporto sottolinea l’importanza dei risultati e di confermarli in un’indagine più vasta. La dieta chetogenica è molto restrittiva e si basa sull’assunzione di pochissimi carboidrati netti, e su un elevato consumo di grassi e proteine.