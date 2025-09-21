Disperso nel Lago Trasimeno, proseguono le ricerche

Sul Lago Trasimeno sono in corso le operazioni di ricerca di una persona caduta in acqua da un gommone. Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco, con la presenza del Funzionario del Comando di Perugia, i volontari del distaccamento Lago, due squadre con moto d’acqua, due unità TAS (Topografia Applicata al Soccorso), l’elicottero del reparto volo di Arezzo e il modulo sommozzatori (MO.SMZ) inviato dal Comando di Firenze. Le attività si svolgono in stretto coordinamento con le forze dell’ordine presenti nell’area.