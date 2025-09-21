Disperso nel Lago Trasimeno, proseguono le ricerche

Persona caduta in acqua da un gommone nel Lago Trasimeno, proseguono le ricerche

Lago Trasimeno

Sul Lago Trasimeno sono in corso le operazioni di ricerca di una persona caduta in acqua da un gommone. Sul posto sono impegnati i Vigili del Fuoco, con la presenza del Funzionario del Comando di Perugia, i volontari del distaccamento Lago, due squadre con moto d’acqua, due unità TAS (Topografia Applicata al Soccorso), l’elicottero del reparto volo di Arezzo e il modulo sommozzatori (MO.SMZ) inviato dal Comando di Firenze. Le attività si svolgono in stretto coordinamento con le forze dell’ordine presenti nell’area.

Ultimi approfondimenti di NEWS