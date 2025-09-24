Disperso nel Palermitano, ritrovato in luogo impervio | FOTO

Ritrovato in ambiente impervio a Geraci Siculo (PA), l’uomo di 63 anni scomparso nella serata di martedì. Il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato attivato, intorno alle 4 di mercoledì, dalla Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana, per la ricerca di un uomo, scomparso da una abitazione rurale dalle 21 circa della sera precedente. In pochi minuti si sono portati sui luoghi i Tecnici del Soccorso Alpino (CNSAS) della Squadra Petralia Sottana, i quali hanno immediatamente iniziato ad effettuare battute di ricerca nell’area intorno all’abitazione rurale, ritrovando, dopo circa un’ora, l’uomo scomparso a circa 200 metri dall’abitazione, all’interno di fitta vegetazione ed in area molto impervia.

L’uomo è stato quindi valutato dal punto di vista sanitario dai Tecnici del Soccorso Alpino, recuperato e riportato verso la propria abitazione per le successive valutazioni sanitarie. Le operazioni di ricerca, coordinate dal Soccorso Alpino, si sono svolte con la collaborazione dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.