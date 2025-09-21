Donna muore in mare a Follonica: inutili i soccorsi di elisoccorso e 118

Una tragedia si è consumata questa mattina nelle acque di Follonica (Grosseto), dove una donna di 63 anni ha perso la vita mentre si trovava in mare. L’allarme è scattato alle ore 10:28, quando è stato richiesto l’intervento urgente del 118 per soccorrere una persona in difficoltà in acqua. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’ambulanza infermieristica della Croce Rossa Italiana di Castiglione della Pescaia, l’elisoccorso Pegaso 2 e una motovedetta della Guardia Costiera. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi.