Doppia tragedia in Sardegna: malori fatali tra Porto Rotondo e San Teodoro

Doppia tragedia in Sardegna nel penultimo weekend d’estate. A Porto Rotondo un’anziana di 88 anni, in vacanza dalla Toscana, è stata colta da un malore fatale mentre si trovava a bordo piscina in un residence sulla spiaggia di Marinella. L’intervento dell’elisoccorso non è servito a salvarle la vita. A San Teodoro la stessa sorte è toccata a un turista tedesco di 65 anni. L’uomo si è accucciato improvvisamente sulla battigia della Cinta. Una donna, infermiera di professione, ha tentato di rianimarlo, ma all’arrivo del 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.