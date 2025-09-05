Dramma in Sudan, disastrosa frana in Darfur: recuperati oltre 370 corpi, molte vittime intrappolate

Oltre 370 corpi sono stati recuperati dopo la frana che ha provocato quasi mille vittime a Tarsin, nel Darfur centrale. Questi corpi fanno parte del bilancio complessivo delle vittime, mentre centinaia di persone risultano ancora disperse. Ibrahim Hasbullah, esponente del Movimento di Liberazione del Sudan (SLM), ha riferito ai media locali che molte vittime restano intrappolate sotto le rocce, mentre altre sono state trascinate via dalle acque. In un comunicato, lo SLM ha precisato che l’area colpita si trova “in una gola profonda al centro del Jebel Marra, su un terreno vulcanico instabile che favorisce le frane quando è saturo di piogge intense”.