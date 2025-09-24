Droni sopra Aalborg, scatta la chiusura dell’aeroporto: è il secondo caso in Danimarca in pochi giorni

L’aeroporto danese di Aalborg è chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. In un post su X, la polizia del Nordjyllands ha dichiarato che “sono stati osservati dei droni nei pressi dell’aeroporto di Aalborg e lo spazio aereo è chiuso. La polizia è presente e sta indagando”. Aalborg si trova nel nord, nella regione dello Jutland, ed è la quarta città della Danimarca per popolazione. Il suo aeroporto è il secondo del Paese ad essere stato costretto a chiudere in pochi giorni a causa degli Uav: lunedì, lo scalo di Copenaghen ha interrotto temporaneamente le operazioni in seguito alle segnalazioni di droni in volo nel suo spazio aereo. In quell’occasione, il premier danese Mette Frederiksen ha affermato di “non poter escludere in alcun modo” il coinvolgimento della Russia dietro al sorvolo di droni.

L’aggiornamento dalla Polizia

Durante la conferenza stampa per ciò che sta succedendo all’aeroporto di Aalborg l’ispettore di polizia ha dichiarato che attualmente ci sono droni in volo sopra l’aeroporto di Aalborg e che la polizia sia presente in gran numero. Secondo la valutazione della polizia, non vi è alcun pericolo per le persone presenti in aeroporto. La polizia non escluderà la possibilità di “eliminare i droni” ma ciò avverrà solo in sicurezza.